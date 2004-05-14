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WALLOON SOCIAL HOUSING REHAB. I

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 250 000 000 €
Aménagement urbain : 250 000 000 €
Date(s) de signature
13/12/2007 : 100 000 000 €
24/06/2004 : 150 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 mai 2004
Statut
Référence
Signé | 24/06/2004
20030062
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Walloon Social Housing Rehabilitation I

Société Wallonne du Logement (SWL).
Charleroi.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 250m.
Around EUR 1bn.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the upgrade and renovation of low-cost social housing in designated urban renewal areas in Wallonia. The 5-year investment programme will affect some 35,800 homes spread among all 5 provinces in the Walloon Region, particularly in regional development areas.

The objective is to provide new or replacement social housing, refurbish older social dwellings and convert appropriate and otherwise redundant buildings to housing use, supported by complementary investment in urban infrastructure and other environmental improvements, in selected urban localities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

It is unlikely that an EIA is required for any of the sub-projects due to their nature and location. Whilst there may be some minor environmental impact during construction/renovation work, the net environmental and social impact will be wholly positive.

Procurement is under Services Directive 92/50/EEC and Public Works Directive 93/37/EEC for actual project works.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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