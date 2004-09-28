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ETUDE EL AOUJ

Signature(s)

Montant
5 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Mauritanie : 5 000 000 €
Industrie : 5 000 000 €
Date(s) de signature
10/02/2005 : 5 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
28 septembre 2004
Statut
Référence
Signé | 10/02/2005
20030054
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Étude El Aouj
SPV in charge of implementing first the feasibility study and possibly at a later stage, the industrial project: “El Aouj S.A.”, Mauritanian subsidiary of “Sphere Investments Limited” (Australia).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Maximum EUR 5m from Investment Facility Resources, to be financed under the EUR 30m IF global authorisation approved in December 2003.
USD 11m.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of a bankable feasibility study (BFS) on the exploitation of the Guelb el Aouj iron ore deposit, located 35 km from SNIM’s existing mining operations.

The BFS should enable the promoter or any other investor to decide whether it is worth proceeding with the establishment of a new iron ore mine and subsequent processing infrastructure designed to produce DR (Direct Reduction) grade pellets possibly destined to the DR markets in North Africa and the Middle East.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An environmental impact study, including a management plan on environmental aspects and a preliminary closing plan will be part of the feasibility study. Considering the location and not very harmful techniques of the project, no major problem is foreseen.

The various components of the study which are for the most part specialized in nature as well as the preparation of the final report will be contracted out in direct negotiations.

Commentaires

Mining and Quarrying.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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