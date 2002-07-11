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ALLIANCE & LEICESTER GL II

Signature(s)

Montant
71 725 720,84 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 71 725 720,84 €
Lignes de crédit : 71 725 720,84 €
Date(s) de signature
19/12/2003 : 71 725 720,84 €

Fiche récapitulative

Date de publication
22 juillet 2003
Statut
Référence
Signé | 19/12/2003
20020711
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Alliance & Leicester Global Loan II

Alliance & Leicester plca
Susan Britten,
Sovereign Finance plc,
Sovereign House,
PO Box 302,
298 Deansgate,
Manchester M60 3AL,
Tel: +44 161 953 3585, Fax: +44 161 214 3585.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 50 million (EUR 70 million).
In line with normal global loan criteria, the EIB would finance up to 50% of eligible project costs.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Global loan dedicated to finance projects promoted by small and medium sized companies (“SMEs”) in the UK, with a substantial part expected to benefit the sectors of business services and trade.

The new operation aims at ensuring the continued cooperation with A&L for the financing of SMEs.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The financial intermediary will undertake to promote compliance of the sub-projects with relevant national and EU law.

EIB procurement guidelines for global loans will be applied.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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