Rya CHP and District Heating

Fiche récapitulative
Göteborg Energi AB
PO Box 53
SE-401 20 GÖTEBORG
The project concerns the construction of a gas fired combined cycle co-generation unit – Rya Kraftvärmeverk (Rya CHP plant), a new biomass plant, refurbishment of another biomass plant and ancillary investments in associated district heating co-generation and distribution networks.
Investments focus on catering for growing demand by means that include a more rational use of energy under environmentally sound conditions. This has been in particular triggered by technical progress and strengthened environmental requirements.
The project’s main component falls under Annex II of EU directive 97/11/EC. An environmental impact study has been presented to the Swedish Authorities and all necessary approvals are foreseen by end-June 2003. The cogeneration of heat and electricity will contribute to an improvement in the overall energy efficiency of the Swedish energy system.
Procurement procedures applied will be in compliance with EU Directives and national legislation.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.