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SOUTH WEST WATER X

Signature(s)

Montant
86 555 106,75 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 86 555 106,75 €
Eau, assainissement : 86 555 106,75 €
Date(s) de signature
30/07/2003 : 86 555 106,75 €

Fiche récapitulative

Date de publication
27 novembre 2002
Statut
Référence
Signé | 30/07/2003
20020549
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
South West Water X

Pennon Group Plc
Peninsula House
Rydon Lane
Exeter EX2 7HR
UK
Contact Point: A.R. Hooper

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to GBP 60m
Estimated to be about GBP 180m.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed project focuses on the non-environmental schemes in SWW's capital expenditure programme for the 2000-2005 period, which is approved and monitored by the industry regulator, OFWAT. It comprises numerous water supply and sewerage treatment schemes located throughout the Promoter's operating area in the designated regional development areas of Cornwall and Devon.

The proposed programme aims at supporting sustainable regional development, notably in balancing supply & demand and enhanced customer service standards for water supply and sewerage treatment in South West England.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The schemes included in the project fall under Annex II of Directive 97/11/EC. Environmental Impact Assessment (EIA) procedures are carried out where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate.

The programme falls under the Procurement Directive 93/38/EC and its amendment 98/4/EC. The promoter has confirmed that it complies fully with its requirements' in reference to the Procurement Directive and its amendment.

Commentaires

Regional Development

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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