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SCHOOL INFRASTRUCTURE REHAB. - AFI

Signature(s)

Montant
131 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 131 000 000 €
Éducation : 131 000 000 €
Date(s) de signature
11/07/2003 : 131 000 000 €
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130 mio d’EUR pour la remise en état d’infrastructures scolaires en Roumanie

Fiche récapitulative

Date de publication
30 mai 2003
Statut
Référence
Signé | 11/07/2003
20020529
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
School Infrastructure Rehabilitation - AFI
Romania, acting through the Ministry of Public Finance
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 131 million
EUR 175 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The building, rehabilitation, upgrading and furnishing of around 1,400 schools

By improving the learning environment, the project is expected to improve educational attainment and social cohesion, especially in rural areas, and to improve the quality of schooling to meet the changing needs of the labour market, and to meet the overall objective of attaining the acquis communautaire.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Educational projects are not specifically mentioned under Annex II of EU Directive 97/11/EC; the project mainly concerns rehabilitation of educational buildings and usually an EIA is not required. The nature of the project is such that by definition there will be environment benefits (new constructions to best contemporary standards, basic improvements as roof insulation, window and door repair and replacement, Improvements to sanitary provisions).

As far as possible and where applicable, International Tendering Procedures will be followed.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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