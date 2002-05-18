Logistik Center Linz

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Fiche récapitulative
The Logistic Center Linz (LCL) will be part of a larger redevelopment scheme of existing railway facilities in the city of Linz in Upper Austria, which is an important crossroads between Trans-European corridors in East-West and North-South directions. It will create a state-of-the-art facility for the handling and storage of itemized freight, with excellent rail and road connections, integrated into the domestic 24-hour-delivery network operated by Rail Cargo Austria.
The LCL replaces outdated existing facilities within Linz and neighbouring cities, which can no longer cope with market requirements. Thus, the new LCL facilities are crucial to maintain or increase the share of rail in the segment of itemized goods traffic.
The project is subject to Annex II of EU Directive 97/11. Appraisal will verify that it has received all environmental approvals.
OBB has published or will publish all works and services related to the project implementation in full compliance with both national and EU legislation, which will be verified during appraisal. Under these conditions, the procurement procedures followed by the promoter are suitable to the project and satisfactory to the Bank.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.