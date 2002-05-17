Bildungszentrum Campus Krems

Fiche récapitulative
The Project relates to the expansion of the Danube University Krems into an international campus university. By year start 2006 the expanded site is due to have seminar and teaching rooms, a research centre and a new library.
The project should contribute to improving the quality and range of higher education facilities for post-graduate studies - including teaching and research - in Krems, one of the university education poles with a growing demand in Austria. By providing access to advanced further education, the project will sustain skills acquisition and development contributing to offer equal and open access to high-quality learning opportunities for people of all ages.
EU Directive 97/11/EEC does not specifically mention that educational activities require an Environmental Impact Assessment; however Annex II of the Directive could consider them as Urban Development projects. Part of the development involves construction on an adjacent green-field site at the base of vineyards. All environmental aspects will be reviewed during appraisal.
Procurement will be carried out according to the requirements of EU Directives in respect of Services and Works contracts.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.