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EMERGENCY HEALTH

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Serbie : 50 000 000 €
Santé : 50 000 000 €
Date(s) de signature
30/10/2003 : 50 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
1 avril 2003
Statut
Référence
Signé | 30/10/2003
20020514
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Emergency Health Project
Serbian Ministry of Health
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 (30) million – to be negotiated with Government of Serbia (Ministry of Health and Ministry of Finance).
EUR 50 (60) million – to be negotiated with Government of Serbia (Ministry of Health and Ministry of Finance).
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed project (which would be the first in the Health Sector to be financed by the Bank in the Region) consists of emergency measures in a selected number of regional and district hospitals across the country.

The main objective of this EIB intervention is to restore basic facility functions (heating, laundry, catering) and essential clinical services (x-ray and other equipment). Hospitals suffer from long-standing neglect, and basic infrastructure as well as medical equipment are in serious disrepair, often either not functional or dangerous to patients and staff. The repair of the basic facilities would also imply major savings in the desperately short finances of hospitals.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All investments under this operation will be in existing institutions and an environmental impact assessment is unlikely to be called for in any case. In a number of instances, investments will procure direct and significant environmental benefits. Compliance with local and national environmental regulations will be ascertained during appraisal.

The compliance of procurement procedures will be ascertained during appraisal. A Project Implementation Unit, established in cooperation with the European Agency for Reconstruction, will be responsible for the bulk of procurement under the project.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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