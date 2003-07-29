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VERACEL PULP MILL

Signature(s)

Montant
65 263 501,39 €
Pays
Secteur(s)
Brésil : 65 263 501,39 €
Industrie : 65 263 501,39 €
Date(s) de signature
19/12/2003 : 65 263 501,39 €

Fiche récapitulative

Date de publication
29 juillet 2003
Statut
Référence
Signé | 18/12/2003
20020497
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Veracel Pulp Mill Project
Stora Enso oyj (Finland) and Aracruz Cellulose S.A. (Brazil)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
USD 858 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction and operation of a large non-integrated, pulp production mill, based on eucalyptus plantations.

To contribute to the country's efficient uses of domestic natural resources and positively impact the national economy, creating employment and generating income, while also supporting an EU based company in its development in South America.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The necessary licences are being obtained from Brazilian Authorities, with Environmental Impact Studies and Public Consultations to be carried out in compliance with Brazilian legislation. The mill design is expected to be in line with Best Available Technology, in line with IPPC EU Directive.

In line with EIB guidelines for private sector projects.

Commentaires

Manufacture of Pulp.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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