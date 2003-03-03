BOEHLER UDDEHOLM MODERNISIERUNG U. R&D

Fiche récapitulative
An investment programme over the period 2002–2006 aiming at expansion and modernisation of production lines for special, high grade steels at the Group’s plants in Austria and Sweden; it will include all necessary R&D supporting advanced processes and product-innovation
The company is engaged in intensive R&D in order to meet the evolving customers’ demand with new materials with improved quality characteristics (mechanical properties, purity, endurance to wear, corrosion resistance, etc). The investments proposed under the project are part of the ongoing modernisation and the R&D programme to enable the promoter to realise above objectives.
The programme covers various sites and includes elements that are likely to be included in Annex II of Directive 97/11. Compliance with applicable environmental regulation will be reviewed during appraisal. Raw materials’ supply of the plants is based on recycled scraps, which is environmentally positive.
The company is expected to supply its equipment and services for the project, amongst the few specialised engineering companies, using international negotiations. This procedure, usual in this industry, would be in the best interest of the project and in line with the Bank’s procurement policy for private industry projects.
Manufacture of basic metals and fabricated metal products
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.