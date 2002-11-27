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NIGER - PG SECTEUR FINANCIER

Signature(s)

Montant
5 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Niger : 5 000 000 €
Lignes de crédit : 5 000 000 €
Date(s) de signature
8/05/2003 : 5 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
27 novembre 2002
Statut
Référence
Signé | 08/05/2003
20020340
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Prêt Global Secteur Financier - Niger

Banque Internationale pour l'Afrique au Niger (BIA Niger)
Ecobank Niger
Bank of Africa Niger (BOA Niger)
Société Nigérienne de Banque (Sonibank)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
5 millions d'EUR
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Ligne de crédit destinée au financement des petites et moyennes entreprises du Niger par des concours à moyen et long terme

Renforcer (i) l'accès au financement bancaire à moyen et long terme des entreprises privées au Niger pour la réalisation de leurs projets d'investissements ainsi que (ii) les capacités des intermédiaires financiers d'appuyer ces investissements au moyen de financement adaptés par la mise à disposition de ressources stables

Aspects environnementaux
Passation des marchés

L'impact environnemental de chacun des projets d'investissement appuyés au moyen du prêt global sera évalué par les intermédiaires financiers sur base des instructions de la Banque qui vérifiera la conformité des projets aux normes environnementales qu'elle applique normalement.

Les règles de la BEI en matière de passation des marchés dans le cas de prêts globaux seront appliquées.

Commentaires

Industrie, agro-industrie, tourisme ainsi que les services liés à ces secteurs, éducation et santé

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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