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HOCHWASSERSCHUTZ NIEDERSACHSEN

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 150 000 000 €
Eau, assainissement : 150 000 000 €
Date(s) de signature
30/09/2003 : 75 000 000 €
22/01/2004 : 75 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
17 juillet 2002
Statut
Référence
Signé | 30/09/2003
20020307
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Küstenschutz Niedersachsen
Ministry of Environment of Niedersachsen via local governments (Lüneburg, Weser-Ems) and Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz (NLWK).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 125 mio
Up to EUR 250 mio
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Bank would support a number of small and medium sized projects over a period of 5 years (2001-2005) designed to maintain and increase flood protection levels for islands, coastal and hinterland areas.

The project's economic interest is directly linked to an improvement in the quality of life of the people residing in flood risk areas of Niedersachsen by lowering the probability of property damage and future economic disruption (tourism, agriculture, commerce) resulting from floods.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will have some impact on areas protected by the Flora Fauna Habitat Directive. The requirement for Environmental Impact Assessments (EIA) and the integration of environmental issues in the decision making procedure for individual projects will be carefully examined.

Procurement procedures applied by the promoter should be in compliance with European Council Directives applicable to public authorities and national legislation.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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