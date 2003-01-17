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PUERTO DE LAS PALMAS

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 30 000 000 €
Transports : 30 000 000 €
Date(s) de signature
26/02/2003 : 30 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
17 janvier 2003
Statut
Référence
Signé | 26/02/2003
20020293
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Puerto de Las Palmas
Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Around EUR 50 million
Around EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Part of the investment programme 2001-2004 of the APLP including the extension and improvement of the existing port infrastructure.

The project will contribute significantly to the economic growth of this objective 1 area in Spain.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The compliance with the Directive 97/11 will be verified during the Bank's appraisal, and the status of any environmental studies and public consultations will be reviewed.

The promoter fully complies with the national and EU tender regulations for public authorities. All contracts of works over EUR 5 million have been or will be put out to international tendering with publication of notices in the EC Official Journal.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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