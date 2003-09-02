LUAS Dublin Light Railway

Signature(s)
Fiche récapitulative
Railway Procurement Agency
Contact - Mr. Declan Wylde - Financial Controller
Construction of LUAS lines A/C (Tallaght – Abbey St. – Connolly Station) and B (Sandyford – St. Stephens Green).
LUAS is the first step in developing an integrated light rail and metro network to serve the Greater Dublin Area within the Platform for Change' programme. Public transport in the expanding Greater Dublin Area is primarily provided by buses. Extensive private car use means that the centre is congested for much of the day. The project aims to provide attractive, rapid, high capacity urban public transport on two key corridors, forming the basis for the development of an urban public transport rail network. The LUAS lines under construction may be subsequently extended.
Benefits will accrue to existing public transport users and private vehicle users as a result of reduced congestion, reductions in pollution and reduced accidents. There are also likely to be wider, but less readily quantifiable, benefits to the urban environment.
The project falls under Annex II of Directive 97/11/EC, under which the national authorities decide the need for an Environmental Impact Assessment on a case-by-case basis. In order to comply with the procedures required in Annex III of the Directive, the corresponding Environmental Authority is required to issue a statement justifying the decision to waive carrying out a full EIA process. Notwithstanding, due to the urban nature of the area, environmental impacts are likely to be limited. Overall it is expected that the Project will contribute to the LUAS system’s strong positive impact on transport conditions and on the quality of the urban environment.
The promoter follows the EU rules related to public contracts procurement according to the Directive 93/38/EEC and thus contracts for the implementation of the Project have been or will be tendered in accordance with these regulations.
Urban public transport
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.