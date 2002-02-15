REGION OF SKÅNE HEALTH CARE

Fiche récapitulative
Region Skåne
Skånehuset
S-291 89 Kristianstad
The project consists of investments in a number of schemes in the health care sector, including the construction of new buildings, the extension of existing hospitals and the provision of medical equipment. Schemes included within the project will be located in Lund, Landskrona, Ystad, Helsingborg, Ängelsholm and Kristianstad.
Implementation of the project should improve the quality of health care infrastructure and medical services for the resident population and so contribute to the economic and social development of the region.
Healthcare facilities are not covered under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (97/11/EC). Individual projects are subject to a local planning and approval process, including an environmental review in which compliance with regulations and legislation is verified. An examination of environmental procedures will be undertaken during appraisal.
Procurement procedures applied will be in compliance with EU Council Directives and national legislation.
Human capital (health care)
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.