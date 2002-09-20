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MALEV REGIONAL AIRLINE

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 100 000 000 €
Transports : 100 000 000 €
Date(s) de signature
10/04/2003 : 100 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
20 septembre 2002
Statut
Référence
Signé | 10/04/2003
20020155
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Malév Regional Airline
Malév Rt., Hungary's national airline company.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Loan of up to EUR 100 m.
Estimated at approximately EUR 215 m.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Establishment of regional airline operations including the acquisition of up to ten regional jet aircraft.

The aircraft purchase is part of Malév's strategy to establish regional operations in order to serve destinations in central and eastern Europe as well as secondary western European airports and to increase frequencies on some primary scheduled routes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The introduction of modern aircraft will reduce noise and gaseous emissions as well as specific fuel burn per passenger-kilometre. Due to its nature, size and location, the project is not expected to have any significant negative impact on the environment.

Before placing its order, Malév undertook a comprehensive selection procedure taking into account all appropriate aircraft available on the market.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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