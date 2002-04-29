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RED ELECTRICA DE ESPANA IV

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 150 000 000 €
Énergie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
23/01/2003 : 25 000 000 €
23/01/2003 : 25 000 000 €
26/11/2002 : 50 000 000 €
23/01/2003 : 50 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
29 avril 2002
Statut
Référence
Signé | 26/11/2002
20020133
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Red Eléctrica de España IV
Red Eléctrica de España, S.A.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 40% of project cost
Approximately EUR 500 mio
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a range of measures for expanding and reinforcing the promoter's electricity transmission network.

The project comprises a large number of geographically dispersed schemes on the Spanish transmission network throughout the country. The capacity being added over the two-year period includes high voltage substations, overhead lines and underground cables. Approximately 50% of the investments will benefit Objective 1 Assisted Areas, the remaining being located in Objective 2 Assisted Areas (40%) and non-assisted areas (10%).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter is expected to follow the EU directive concerning preparation of Environmental Impact Assessments. In this project, it is possible that some schemes fall under Annex I of the EIA Directive – to be verified during appraisal.

The promoter is required to respect the Community Directives as regards invitations to tender (directive 93/38/EC).

Commentaires

Electricity transmission

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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