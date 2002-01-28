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TDU PARIS ISSY-LES-MOULINEAUX

Signature(s)

Montant
197 500 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 197 500 000 €
Déchets solides : 197 500 000 €
Date(s) de signature
17/10/2008 : 16 000 000 €
27/12/2006 : 40 000 000 €
1/12/2008 : 41 500 000 €
24/05/2006 : 100 000 000 €
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France: soutien au plus grand centre de traitement des déchets ménagers en Europe

Fiche récapitulative

Date de publication
29 juillet 2005
Statut
Référence
Signé | 24/05/2006
20020128
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TDU Issy-les-Moulineaux
Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères de l’Agglomération Parisienne (SYCTOM)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Around EUR 250 million.
Around EUR 560 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a multi-purpose urban waste processing centre in Issy-les-Moulineaux, Paris region.

The project forms part of the departmental household and similar waste elimination plan drawn up by the public authorities in application of current legislation. It consists of replacing the existing 40-year old processing centre with a state-of-the-art facility meeting the latest EU environmental standards.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project’s design complies with EU environmental directives, in particular Directive 2000/76/EC on waste incineration. Owing to the facility’s proximity to densely populated residential areas, the regional authorities have required the design to meet the strictest atmospheric emissions standards, which are well below the thresholds laid down by national and Community law.

SYCTOM is subject to EU procurement directives. All works contracts for schemes financed by the Bank will be let in accordance with EU law.

Commentaires

Environment.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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