Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ALGERIAN CEMENT COMPANY

Signature(s)

Montant
66 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Algérie : 66 000 000 €
Industrie : 66 000 000 €
Date(s) de signature
25/11/2002 : 6 000 000 €
25/11/2002 : 10 142 000 €
25/11/2002 : 49 858 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Plus de EUR 60 millions à Orascom Construction Industries (OCI) en Algérie

Fiche récapitulative

Date de publication
1 février 2002
Statut
Référence
Signé | 25/11/2002
20010694
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Algerian cement company to be created
Private sector conglomerate
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 25% of project cost.
Approximately EUR 270 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction and operation of a new cement plant.

The proposed project will respond to the increasing demand for cement in Algeria. Currently, there is a shortage of building materails such as cement and steel rebars in the country.Economically, the new plant will serve the national income, provide job opportunities and long term economic boost.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The plant will be in line with international standards. An environmental impact study has been carried out and the usual mitigating measures in the operation of cement plants will be taken into consideration.

Procurement procedures will be checked during the appraisal.

Commentaires

Construction

Autres liens
Communiqués associés
Plus de EUR 60 millions à Orascom Construction Industries (OCI) en Algérie

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Plus de EUR 60 millions à Orascom Construction Industries (OCI) en Algérie
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes