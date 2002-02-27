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MADRID URBAN RENEWAL

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 250 000 000 €
Aménagement urbain : 250 000 000 €
Date(s) de signature
13/12/2002 : 70 000 000 €
26/04/2004 : 180 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
27 février 2002
Statut
Référence
Signé | 13/12/2002
20010676
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Madrid Urban Renewal
Ayuntamiento de Madrid
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 50% of project cost
To be determined
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises a large number of small and medium size schemes in the urban renewal sector. The main objective is to improve basic infrastructure in the capital and largest city of Spain.

Supporting the economic development of the city and improving the quality of life of its habitants and visitors.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project includes a wide variety of schemes for which environmental impact assessment procedures will be applied according to national legislation and EU Directives concerning to environment protection.

The promoter is required to respect the European Union Directives as regards invitations to tender.

Commentaires

Sanitation, traffic & transport, urban redevelopment, social & educational infrastructure, cultural heritage and sport facilities.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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