IONITY KAMENZ

Fiche récapitulative
The project consists of the construction and management of a “greenfield” manufacturing facility for Lithium-Ion Polymer batteries, mainly for the cellular handset and Smart Cards markets.
The funding of this project would support a start-up company in an Objective 1) area. It is expected that the project will result in the creation of 130 new direct jobs before mid-2004. Its innovative character and high growth potential, supported by the commitment of the local and regional authorities, will contribute positively to the economic and social development of the eastern parts of Saxony, a region with structural high unemployment. The project would also make use and develop further European patents for battery technology in competition with mainly Asian manufacturers, which are leading in this field.
Manufacturing of dry batteries is not amongst the activities requiring an EIA according to the EU Directive 97/11, which amends the 85/337, and an environmental impact assessment is not required by the national legislation. Specific factors, which could have an impact on the environment, such as battery disposal by end-users, safety and health of manufacturing staff and use of materials, will be analysed during appraisal.
Project's procurement procedures will be in line with current practice in private industry.
Manufacture of accumulators, primary cells and primary batteries.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
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