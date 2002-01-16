WATERFORD PPP TOLL ROAD

The Project comprises the design, construction, finance and operation (DBFO) of a 23 Km of dual two lane all-purpose road that will constitute a bypass of Waterford city. The Project also includes the construction of a new bridge crossing upstream Suir river and 4 km of link roads.

National Primary Route N25 currently crosses the city of Waterford passing through the congested quays and through the only bridge open to the motor traffic. The objective of the scheme is to provide an N25 bypass of Waterford city for through traffic while also catering for the needs of the city. Expected immediate benefits are:

improvement of traffic flows in heavily congested zones of Waterford quays and city centre,

reductions in travel time,

reductions in vehicle operating costs.

At the same time, traffic safety is expected to increase.