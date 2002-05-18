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HSBC ENERGY EFFICIENCY GL

Signature(s)

Montant
156 372 165,75 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 156 372 165,75 €
Lignes de crédit : 156 372 165,75 €
Date(s) de signature
18/12/2002 : 156 372 165,75 €

Fiche récapitulative

Date de publication
18 mai 2002
Statut
Référence
Signé | 18/12/2002
20010434
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HSBC Energy Efficiency Global Loan
HSBC Bank plc and HSBC Equipment Finance (UK) Limited, parts of the HSBC Holdings plc group.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 100m (EUR 160m)
Min GBP 200m (EUR 320m)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

A large number of UK households are suffering from “fuel poverty” whereby they are spending a disproportionate share of their income on heating or are unable to pay for adequate heating in the properties they occupy. In order to tackle this problem, the UK Government is supporting the establishment by the gas company Transco of the “Affordable Warmth Programme”, in co-operation with Local Authorities, Housing Associations and banks/leasing houses. The proposed global loan would focus on financing new efficient heating systems for social housing owned by local authorities or housing associations.

The objective is to supply competitive finance to local authorities and housing associations taking part in the “Affordable Warmth Programme”.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with national and EU Directives, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with EU Directives in particular for the award of public sector contracts, as appropriate.

Commentaires

Social housing

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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