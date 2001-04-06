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LEBANESE HIGHWAYS

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Liban : 60 000 000 €
Transports : 60 000 000 €
Date(s) de signature
28/06/2005 : 60 000 000 €
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La FEMIP prête 60 mio d’EUR pour la construction de nouvelles routes au Liban

Fiche récapitulative

Date de publication
30 octobre 2003
Statut
Référence
Signé | 28/06/2005
20010406
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Lebanese Highways
Council for Development and Reconstruction (CDR) in Lebanon
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Loan of up to EUR 60 million on Bank’s own resources (EuroMed II mandate).
The total cost of the project is estimated at around EUR 150 millionM
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project would consist of the construction and the development of highway sections representing major regional links, notably with Syria.

The project consists of improvements to the main road corridors linking Lebanon and Syria, thus contributing to the development of an international multimodal transport network in the region, which has emerged as a planning goal for the Euro-Med partnership. It will foster international trade and improve access to the hinterland from the ports of Beirut and Tripoli. As such, the project is complementary to projects already supported in Lebanon.
Benefits of the project will include savings in user time, vehicle operating costs and accident costs. Additional benefits are likely to stem from generated traffic in a context where the existing networks are congested due to high rates of traffic growth.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Complete feasibility studies and environmental impact assessments have been executed. Their compliance with existing legislation and approval by the relevant authorities will be checked.

The project will be tendered following international competitive bidding procedures in line with the Bank’s procurement guidelines.

Commentaires

Communications.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Construction of a motorway section between Beirut and Damascus in the East of Lebanon and of the Tripoli West ring road in the North of Lebanon
Lebanese Highways
©Council for Development and Reconstruction (CDR) in Lebanon
Construction of a motorway section between Beirut and Damascus in the East of Lebanon and of the Tripoli West ring road in the North of Lebanon
Lebanese Highways
©Council for Development and Reconstruction (CDR) in Lebanon
Construction of a motorway section between Beirut and Damascus in the East of Lebanon and of the Tripoli West ring road in the North of Lebanon
Lebanese Highways
©Council for Development and Reconstruction (CDR) in Lebanon

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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