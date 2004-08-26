Damietta LNG Plant

Fiche récapitulative
The Damietta LNG project involves the construction of a liquefied natural gas plant and its storage and export equipment with a production capacity of 4.9 Mt/a which will therewith become one of the world’s largest single LNG trains.
The plant will enable the export of a part of the proven large natural gas reserves in Egypt and will therefore encourage trade between Egypt and both Europe and the US. It will thus generate substantial foreign exchange revenues for the country.
The Damietta LNG production plant and the related marine facilites are located within the port of Damietta, an established industrial site. The Damietta Port Authority extended the port by some 120 hectares for this purpose. Project installations were subject to environmental assessments as required by Egyptian law due to size, technical complexity and location. The Bank is in the process of reviewing the various environmental studies conducted.
The project is a private sector type operation with respect to the Bank’s Guide to Procurement. Shareholders are corporates with strong commercial interests in the project. The plant’s production is sold on highly competitive international and European markets.
Electricity, Gas and Water Supply.
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