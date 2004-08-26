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DAMIETTA LNG PLANT

Signature(s)

Montant
188 423 300 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 188 423 300 €
Énergie : 188 423 300 €
Date(s) de signature
16/12/2004 : 94 211 650 €
16/12/2004 : 94 211 650 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 août 2004
Statut
Référence
Signé | 16/12/2004
20010169
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Damietta LNG Plant
Spanish Egyptian Gas Company SAE (SEGAS).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to USD 300 m.
Around USD 1,400 m.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Damietta LNG project involves the construction of a liquefied natural gas plant and its storage and export equipment with a production capacity of 4.9 Mt/a which will therewith become one of the world’s largest single LNG trains.

The plant will enable the export of a part of the proven large natural gas reserves in Egypt and will therefore encourage trade between Egypt and both Europe and the US. It will thus generate substantial foreign exchange revenues for the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Damietta LNG production plant and the related marine facilites are located within the port of Damietta, an established industrial site. The Damietta Port Authority extended the port by some 120 hectares for this purpose. Project installations were subject to environmental assessments as required by Egyptian law due to size, technical complexity and location. The Bank is in the process of reviewing the various environmental studies conducted.

The project is a private sector type operation with respect to the Bank’s Guide to Procurement. Shareholders are corporates with strong commercial interests in the project. The plant’s production is sold on highly competitive international and European markets.

Commentaires

Electricity, Gas and Water Supply.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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