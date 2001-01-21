Metro Porto I/2

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Fiche récapitulative
The system will consist of four lines with a total length of 70 km, have 67 stations and incorporate interchanges with existing suburban and urban transport networks (rail and bus). It will incorporate underground and surface sections, including sections of the existing suburban rail system, which will be electrified and upgraded to modern standards. The loan will complement an earlier EIB loan authorisation approved in 1998 and will be utilised to fund additional track sections, stations, interfaces and urban insertion of the network.
To offer a modern and efficient form of public transportation as an alternative to private car usage, to reduce travel times and congestion on the existing road network, and more generally, to strengthen and integrate public transport networks in the area.
The project falls under Annex II of EC Directive 97/11, which is being complied with. A first EIA was carried out on the complete project before construction commenced and will be complemented by further environmental studies and approvals for the suburban section where tracks will be doubled. The project will have a positive effect on the environment through reduced car usage and pollution.
Procurement procedures are in compliance with relevant EU directives and national legislation.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Vidéos
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.