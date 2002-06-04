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PORT ANTONIO WATER AND SEWERAGE

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Jamaïque : 15 000 000 €
Eau, assainissement : 15 000 000 €
Date(s) de signature
25/06/2002 : 15 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
4 juin 2002
Statut
Référence
Signé | 25/06/2002
20010071
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Port Antonio Water & Sewerage

National Water Commission (NWC)
Kingston, Jamaica

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 39 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Conditional loan from risk capital resources for the refurbishment and expansion of the water and wastewater facilities in Port Antonio, Jamaica.

To help improve access to water, primarily through reduction of water losses, and construct a sewer network and sewerage treatment plant in Port Antonio.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is aimed at improving the environment in Port Antonio, which is today mainly un-sewered. The design of the sewerage treatment plant will be subject to a full Environmental Impact Assessment.

The main works' and consultancy contracts will be awarded on the basis of international competition. Contracts targeted for EIB finance will be published in the OJ of the EC.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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