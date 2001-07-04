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DUINWATERBEDRIJF ZUID-HOLLAND - DZH

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 70 000 000 €
Eau, assainissement : 70 000 000 €
Date(s) de signature
23/04/2002 : 35 000 000 €
12/03/2003 : 35 000 000 €
Autres liens

Fiche récapitulative

Date de publication
4 juillet 2001
Statut
Référence
Signé | 23/04/2002
20000289
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland – DZH

DZH.
Stationsplein 4. Postbus 34.
NL-2270 AA VOORBURG

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 140 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

5-year investment programme, mainly in the distribution and production facilities of the drinking water supply company. It consists of a large number of smaller projects aimed at either replacing old equipment, adding new capacity, increasing production efficiency and/or improving water quality.

Compliance with EU Drinking Water directive (98/83EC) resulting in the provision of high quality drinking water to the consumer at a price that is supposed to be gradually lowered over the coming years.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter will follow the EC EIA Directives 97/11 where applicable.

Bidding procedures will incorporate EU procurement directives where applicable.

Commentaires

Environment

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Vidéos

Thumbnail: L’activité du Groupe BEI aux Pays-Bas
L’activité du Groupe BEI aux Pays-Bas
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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