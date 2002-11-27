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WARSAW AIRPORT II - AFI

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 200 000 000 €
Transports : 200 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2002 : 200 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
27 novembre 2002
Statut
Référence
Signé | 19/12/2002
20000282
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Warsaw Airport II project - AFI
Przedsiebiorstwo Panstwowe “Porty Lotnicze” (PPL), or “Polish Airports” State Enterprise.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a second terminal at Warsaw International Airport.

The project will enable the airport to accommodate existing and rapidly rising demand for air transport in Poland, and will contribute to Poland's integration into the EU, and to strengthening transport links between the EU and Poland.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An independent Environmental Impact Study (EIS) has been undertaken based upon outline plans. The project will comply with the Polish Environmental Protection Act of 27 April 2001 and a full EIA, compliant with both Polish and EU legislation, will be completed at detailed design stage.

The procurement process for the design and build contract comprised an open international tender competition between pre-qualified consortia, following advertisement in OJEC.

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Air transport

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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