Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

LOWER USUTHU SMALLHOLDER IRRIGATION

Signature(s)

Montant
36 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Royaume d’Eswatini : 36 000 000 €
Eau, assainissement : 36 000 000 €
Date(s) de signature
28/03/2003 : 36 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
27 novembre 2002
Statut
Référence
Signé | 28/03/2003
19982233
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Lower Usuthu Smallholder Irrigation Project (LUSIP)
Kingdom of Swaziland. The project is managed through the Swaziland Komati Project Enterprise (SKPE).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 36 million (Phases I and II)
EUR 187 million (approx.)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the construction of three dams and a series of canals in order to abstract peak flows from the Usuthu river during the wet season and to store the water for year-round agricultural irrigation purposes

Poverty alleviation in one of the poorest areas of the Kingdom. It is currently estimated that approximately 3 300 farm households, or 30 000 people, will directly benefit from the incremental income and employment opportunities generated by the project.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Overall environmental impacts will be considerable and have been evaluated in a comprehensive study. Conclusions are positive provided the required mitigation measures are taken. Main impacts stem from: abstraction of river water, creation and use of the dams, the reservoir and the irrigated areas. Social aspects are related to the general improvement of living conditions inside the project area and resettlement of people primarily from inside the reservoir area.

Procurement of project components will be done in accordance with the requirements of the co-financiers, including international competitive bidding for the lots to be financed by the Bank.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes