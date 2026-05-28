France : la BEI accorde 300 M€ à Limagrain pour soutenir l’innovation semencière et une souveraineté agricole durable.

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Ce prêt qui s’inscrit dans le programme TechEU mis en place par la BEI soutient les activités de recherche et développement de Limagrain dans les semences.

L’opération appuie le développement de solutions innovantes dans l’amélioration végétale, afin d’améliorer les performances agronomiques des cultures ainsi que leurs qualités nutritionnelles et environnementales.

Elle bénéficie de la garantie InvestEU de la Commission européenne.

Limagrain et la Banque européenne d’investissement (BEI) annoncent la signature d’un accord de financement de 300 millions d’euros afin d’accélérer les activités de recherche et développement du Groupe dans le domaine des semences. Ce financement de long terme bénéficie de la garantie InvestEU mise en place par la Commission européenne qui vise à mobiliser des investissements publics privés à grande échelle au service des priorités stratégique de l’Europe, notamment la transition écologique, l’innovation et la compétitivité.

300 millions d’euros pour l’innovation et la recherche chez Limagrain

Il s’agit de l’une des opérations de financement les plus importantes de la BEI dans le secteur agricole en Europe et du deuxième prêt accordé par la banque publique européenne à Limagrain. Quatrième semencier mondial, la coopérative agricole avait bénéficié en 2020 d’un premier prêt de 170 millions d’euros de la BEI pour adapter ses semences au changement climatique.

Ce partenariat vient renforcer le programme global d’investissement en R&D de Limagrain, porté par sa filiale Vilmorin & Cie. Il vise à développer des solutions innovantes dans l’amélioration végétale pour répondre aux grands défis agricoles et alimentaires.

Les travaux de recherche se concentreront notamment sur l’amélioration des performances agronomiques des cultures — rendement, résistance aux maladies et aux ravageurs, adaptation aux climats et aux territoires, tolérance à la sécheresse, optimisation de l’utilisation des nutriments — ainsi que sur leurs qualités nutritionnelles et environnementales.

En soutenant cet effort d’innovation, la Banque européenne d’investissement (BEI) contribue au renforcement du rôle stratégique de la semence, premier maillon de la chaîne alimentaire, et levier clé d’une agriculture plus durable et souveraine.

« Avec ce financement, la Banque européenne d’investissement soutient un maillon stratégique de notre souveraineté alimentaire. Innover dans l’amélioration végétale, c’est donner aux agriculteurs les moyens de faire face aux défis climatiques en leur donnant accès à des semences plus résistantes, commente Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Ce projet illustre l’ambition de notre programme d’investissement TechEU : renforcer la capacité d’innovation de l’Europe dans les secteurs clés parmi lesquels figurent l’agriculture et la bioéconomie. En accompagnant Limagrain dans ses efforts de recherche avec le soutien de la garantie InvestEU de l’Union européenne, nous contribuons à développer des solutions concrètes au service de la sécurité alimentaire des Européens et de la résilience des territoires. »

Sébastien Vidal, Président de Limagrain, déclare : « Au nom de Limagrain, je tiens à remercier la Banque européenne d’investissement et son Vice-président, Monsieur Ambroise Fayolle, pour l’octroi de ce financement historique de 300 millions d’euros, ainsi que pour la confiance qu’ils nous témoignent. Ce soutien illustre l’engagement de l’Europe en faveur de l’innovation semencière, au service d’une souveraineté agricole durable. Il constitue également un signal politique et stratégique fort pour redonner à l’alimentation toute sa place et la valeur qu’elle mérite. »

« Le financement de 300 millions d’euros accordé par la Banque européenne d’investissement à Limagrain témoigne d’une conviction forte : l’Europe doit investir dans sa souveraineté agricole et dans sa capacité d’innovation. Il vient reconnaître la pertinence de notre stratégie, fondée sur l’innovation, la création de valeur et la responsabilité, au service des agriculteurs et des territoires. Investir dans l’agriculture et dans l’innovation végétale, c’est au fond investir dans la stabilité, la sécurité et l’équilibre du monde qui vient. » ajoute Sébastien Chauffaut, Directeur général de Limagrain.

Informations de contexte

Face aux enjeux mondiaux, Limagrain est convaincu que le végétal constitue une part essentielle des solutions pour garantir une agriculture durable, capable de nourrir les populations en quantité comme en qualité.

Fort de son expertise historique en génétique des plantes, Limagrain développe des semences de grandes cultures et potagères à haute valeur ajoutée, destinées aux agriculteurs, maraîchers et jardiniers du monde entier, afin d’accompagner la transition agricole.

En 2024-2025, le Groupe a ainsi consacré 324 millions d’euros à la recherche et développement.

Fin 2024, le Groupe BEI a pour sa part lancé une enveloppe paneuropéenne de 3 milliards d’euros de prêts intermédiés dans l’agriculture et la bioéconomie, destinée à mobiliser 8,4 milliards d’euros d’investissements en faveur des agriculteurs et des PME tout au long de leurs chaînes de valeur. Les financements accordés aux entreprises et au secteur public, tels que celui à Limagrain, s’ajoutent à cet engagement et contribuent au volume global de financement du secteur agricole. Au total, sur les deux dernières années 2024 et 2025, la BEI a renforcé son soutien financier à l’agriculture et à la bioéconomie avec près de 15 milliards d’euros de financements.

Informations générales

A propos de la Banque européenne d'investissement

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation. En 2025, le Groupe BEI a investi 13 milliards d’euros dans des projets en France dont 800 millions d’euros dans l’agriculture et la bioéconomie.

Les services de média pourront trouver ici des photos des membres de la direction et du siège du Groupe BEI, ses logos ainsi que des vidéos B-roll.

A propos de Limagrain

Avec pour maison-mère une coopérative agricole française installée dans la plaine de la Limagne-Val d’Allier, au cœur de l’Auvergne, Limagrain est un groupe semencier et agroalimentaire fort de plus de 9 500 collaborateurs et présent dans 53 pays.

Expert historique de l’amélioration des plantes, Limagrain sélectionne, produit et commercialise des semences de grandes cultures et des semences potagères à haute valeur ajoutée. Afin de valoriser les productions des 1 300 agriculteurs adhérents de la Coopérative, le Groupe déploie également, en France et à l’international, des filières agroalimentaires uniques.

Dans un contexte d’accélération des défis climatiques, environnementaux et démographiques, Limagrain contribue, à travers ses différents métiers, à répondre aux enjeux agricoles et alimentaires mondiaux. 4e semencier mondial, Limagrain a réalisé un chiffre d’affaires de 2 500 M€ en 2024-2025.

www.limagrain.com - #Limagrain

À propos d’InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.