Lituanie : la BEI va fournir des conseils pour l’aménagement d’une base militaire destinée aux troupes de l’OTAN

La BEI et les autorités lituaniennes collaboreront à l’aménagement de la base militaire de Rūdninkai, près de la frontière biélorusse.

La BEI fournira des services de conseil pour s’assurer que les accords de partenariat public-privé liés au projet sont conformes aux normes du marché.

La base militaire prévue contribuera à renforcer les capacités de l’OTAN et de la défense nationale.

La Banque européenne d’investissement (BEI) s’associe aux autorités lituaniennes pour soutenir l’aménagement dans le pays de la base militaire de Rūdninkai, un projet essentiel pour renforcer les opérations de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) et la sécurité régionale. En vertu d’une convention signée ce jour à Vilnius, la BEI fournira des services de conseil pour veiller à ce que les accords de partenariat public-privé (PPP) liés au projet de base militaire située à proximité de la frontière avec la Biélorussie soient conformes aux normes du marché et suivent les meilleures pratiques.

Le ministère de la défense nationale de la République de Lituanie prévoit trois accords de PPP pour aménager le site militaire de Rūdninkai, situé à environ 23 kilomètres au sud de Vilnius, qui accueillera une brigade des forces armées allemandes sous l’égide de l’OTAN. La base, qui abritera jusqu’à 4 000 soldats et civils, comprendra les infrastructures nécessaires aux forces armées lituaniennes pour desservir la brigade allemande, qui comptera jusqu’à 500 personnes.

La construction de la base de Rūdninkai devrait commencer en 2026 et les installations devraient être opérationnelles au début de 2028.

L’accord de conseil s’inscrit dans le cadre de l’engagement récemment élargi de la BEI en faveur de la sécurité et de la défense, dont le périmètre inclut désormais des investissements militaires dans le droit fil des objectifs de l’Union européenne visant à renforcer l’état de préparation et la gestion des crises. Outre la fourniture de conseils, la BEI étudie la possibilité de financer le projet de base militaire, dont le coût devrait s’élever à quelque 1,2 milliard d’euros.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « L’engagement indéfectible de la BEI en faveur de la sécurité et de la défense de l’Europe s’illustre par le soutien de nos services de conseil à l’appui de la base militaire de Rūdninkai. En veillant à ce que ce projet soit bien structuré et financièrement viable, nous entendons renforcer les infrastructures de défense de l’Europe tout en stimulant la croissance économique. »

La BEI fournira des conseils à l’appui de l’examen des projets d’accords afin de s’assurer qu’ils répondent aux normes internationales et qu’ils présentent un attrait en vue d’un financement bancaire. Ces services de conseil seront également fournis à toutes les étapes de la procédure de passation des marchés.

Dovilė Šakalienė, ministre de la défense nationale : « Cet accord avec la BEI offre davantage de possibilités aux entreprises de participer au développement de nos infrastructures militaires à Rūdninkai. Il s’agit d’un projet prioritaire de notre ministère, et sa mise en œuvre rapide permettra le déploiement complet et opportun de la brigade allemande en Lituanie. »

Rimantas Šadžius, ministre des finances : « Le projet de base militaire de Rūdninkai est une étape très importante dans le renforcement de la résilience de la Lituanie face aux menaces extérieures, mais il représente également un défi majeur pour notre pays, tant sur le plan financier que s’agissant des aspects techniques. Je me réjouis de pouvoir compter sur des partenaires fiables dès les premières étapes du projet. Nous voyons déjà les premiers résultats de la diplomatie financière et nous pouvons affirmer avec confiance que la participation de la BEI donnera à ce projet une impulsion encore plus marquée. En outre, les services de conseil fournis contribueront à abaisser au minimum le risque lié au financement d’un projet d’une valeur d’un milliard d’euros, ce qui devrait réduire les dépenses budgétaires de l’État. »

Le soutien à la paix et à la sécurité en Europe est une priorité essentielle pour le Groupe BEI. En mars 2025, le Conseil d’administration a élargi les critères d’admissibilité à un financement, de sorte que le Groupe BEI peut désormais financer des projets à usage purement militaire tels que des casernes, des installations de stockage, des drones, des hélicoptères, des radars, des satellites, ainsi que des systèmes avioniques, de propulsion et optiques de pointe, tout en maintenant une forte capacité de financement et une position solide sur les marchés internationaux des capitaux.

Le Groupe BEI s’attend à ce qu’une réserve de projets liés à la défense, notamment le financement de la base militaire de Rūdninkai, soit approuvée dans les mois à venir.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. L’an dernier, les financements du Groupe BEI en Lituanie ont totalisé 449 millions d’euros, stimulant les investissements des entreprises et accélérant la transition écologique du pays.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme indiqué dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En promouvant l’intégration du marché et en mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne ciblent les régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Outre des financements, la BEI offre des services de conseil qui aident les partenaires publics et privés à mettre au point et en œuvre des projets de grande qualité prêts à bénéficier d’investissements. Le Centre européen d’expertise en matière de PPP (EPEC) est une initiative des services de conseil de la BEI ; il soutient le secteur public de toute l’Europe dans la mise en œuvre de meilleurs partenariats public-privé (PPP). Rien qu’en 2024, nos équipes de conseil ont contribué à mobiliser plus de 200 milliards d’euros d’investissements dans toute l’Europe et au-delà.

