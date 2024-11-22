Suède : SKF, fabricant suédois d’équipements industriels, contribuera à accélérer la transition écologique de l’Europe grâce à un prêt de 430 millions d’euros de la BEI

EIB

SKF obtient un financement de 430 millions d’euros de la BEI pour stimuler la recherche et l’innovation en matière de technologies liées aux roulements, aux joints d’étanchéité et aux systèmes de lubrification.

Priorité aux énergies renouvelables et à la mobilité électrique

Les projets seront réalisés dans six pays européens

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 430 millions d’euros à l’entreprise suédoise SKF, une cheffe de file mondiale de la fabrication de roulements et de joints, afin de soutenir ses activités de recherche, de développement et d’innovation (RDI) qui jouent un rôle important dans l’écologisation de l’économie européenne. SKF utilisera le crédit de la BEI durant ces quatre prochaines années pour faire progresser ses technologies liées aux roulements, aux joints d’étanchéité et aux systèmes de lubrification au sein d’usines situées dans six pays européens : l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Italie, les Pays-Bas et la Suède.

Fondée en 1907 à Göteborg, dans l’ouest de la Suède, SKF concentrera ses activités de RDI sur des secteurs tels que la traction électrique ferroviaire, l’énergie éolienne et les technologies à faibles émissions de carbone, notamment les systèmes à hydrogène et les pompes à chaleur.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Ce prêt souligne notre engagement à soutenir l’innovation pour faire advenir un avenir plus vert. En tant qu’artisan du progrès technologique depuis plus d’un siècle, SKF mène des recherches avancées sur les technologies relatives aux roulements et aux joints qui sont cruciales pour les énergies renouvelables et la mobilité électrique, dans l’esprit de notre vision commune d’une Europe durable. »

Ce financement répond à la volonté de la BEI de promouvoir le développement durable et les technologies vertes, contribuant ainsi aux objectifs de l’Union européenne (UE) en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale. Il appuie également des stratégies européennes telles qu’Horizon Europe, le programme phare de financement de l’UE pour la recherche et l’innovation, ainsi que le plan REPowerEU visant à accélérer l’abandon des combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables en Europe.

Les activités de SKF qui relèveront du prêt de la BEI comprennent la recherche sur les matériaux, la conception de produits, les procédés de fabrication avancés, le passage au numérique et les technologies prédictives. Parmi les objectifs poursuivis, on peut citer à titre d’exemples, la réduction des frottements et l’allongement des intervalles d’entretien pour les systèmes de traction électrique ainsi que l’amélioration de l’efficacité des boîtes de vitesses pour les éoliennes.

Les progrès réalisés en ce sens renforceraient le rôle de SKF dans la transition écologique de l’UE.

Rickard Gustafson, PDG de SKF : « Notre stratégie vise à offrir une valeur ajoutée substantielle à nos clients sur les marchés ciblés, grâce à nos améliorations continues en matière d’innovation, d’efficacité et de flexibilité. Le financement à long terme de la BEI nous permettra de poursuivre nos investissements favorisant l’émergence de solutions intelligentes et pérennes qui facilitent la transition vers un monde plus durable. »

Outre qu’il soutiendra les avancées technologiques de SKF, le prêt de la BEI diversifiera aussi les sources de financement de l’entreprise. En proposant une structure de prêt à long terme adaptée aux besoins particuliers de SKF, la BEI contribue à assurer la réussite des projets, tout en encourageant les investissements d’autres bailleurs de fonds.

Informations générales

Groupe BEI

La BEI met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé de nouveaux financements pour un total de 88 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

L’année dernière, le Groupe BEI a signé des financements pour près de 3 milliards d’euros à l’appui de 32 projets en Suède, soit un niveau record, plus des trois quarts de ces engagements étant consacrés à des investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale. Pour plus de détails sur nos projets en Suède et sur leur impact, veuillez consulter notre page pays sur la Suède.

SKF

SKF est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions innovantes qui aident les industries à devenir plus compétitives et plus durables. En rendant ses produits plus légers, plus efficaces, plus durables et réparables, elle aide ses clients à améliorer les performances de leurs équipements rotatifs et à réduire leurs incidences sur l’environnement. Son offre, centrée sur l’équipement tournant, comprend les roulements, les joints, la gestion de la lubrification, la maintenance conditionnelle et les services connexes. Fondée en 1907, SKF est représentée dans 130 pays environ et s’appuie sur quelque 17 000 distributeurs dans le monde. En 2023, son chiffre d’affaires annuel s’élevait à 103 881 millions de couronnes suédoises et son effectif comptait 40 396 salariés.