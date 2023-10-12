Dans l’UE, 64 % des entreprises sont confrontées à des risques physiques dus aux changements climatiques (soit une hausse de 7 points de pourcentage par rapport à l’année précédente).

Seulement 13 % ont souscrit une assurance pour compenser les pertes liées au dérèglement climatique.

Les investissements des entreprises de l’UE ont, dans l’ensemble, retrouvé leurs niveaux d’avant la pandémie et 70 % de ces entreprises utilisent désormais des technologies numériques de pointe.

Dans un contexte de choc des prix, 51 % des entreprises de l’UE investissent dans l’efficacité énergétique.

En Europe, 81 % des entreprises font état de difficultés à trouver du personnel qualifié.

Selon la nouvelle enquête sur l’investissement (EIBIS 2023) de la Banque européenne d’investissement (BEI) présentée ce jour à l’occasion des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, les entreprises européennes font face à des obstacles : il leur faut financer leurs besoins d’investissement au plus vite, mais elles sont confrontées à des critères d’octroi des financements de plus en plus stricts dans la région.

Les entreprises ont accéléré les investissements dans l’efficacité énergétique : 51 % des entreprises de l’UE ont investi dans ce domaine au cours de l’année écoulée, réagissant ainsi au choc des prix de l’énergie. Elles confirment le rôle crucial joué par les volants financiers internes et le soutien public au maintien des niveaux d’investissement. Dans le même temps, 64 % des entreprises ont subi des pertes dues aux changements climatiques (+7 points de pourcentage par rapport à l’année précédente). Cependant, environ 50 % seulement de ces entreprises prennent des mesures pour renforcer leur résilience face aux changements climatiques et elles ne sont que 13 % à disposer d’une assurance couvrant les risques physiques.

Toutefois, 29 % des entreprises européennes voient dans la transition climatique une occasion à saisir. En moyenne, les entreprises européennes augmentent également leurs investissements pour lutter contre les changements climatiques, et elles investissent plus que celles implantées aux États-Unis.

Malgré les incertitudes qui prévalent, les réponses apportées par les 13 000 entreprises interrogées par la Banque à la mi-2023 révèlent que les investissements des entreprises restent pour l’heure résilients à l’échelle de l’UE. La proportion d’entreprises de l’UE qui ont investi au cours de l’année écoulée est revenue à son niveau d’avant la pandémie, et le volume d’investissement par salarié a encore augmenté. Ce résultat positif s’explique par la reconnaissance par les entreprises de la nécessité d’engager de toute urgence une transformation structurelle, ainsi que l’importance des réserves accumulées au cours des dernières années.

Environ 80 % des entreprises de l’UE ont enregistré des bénéfices au cours de leur dernier exercice. La part des entreprises rentables est ainsi revenue aux niveaux antérieurs à la pandémie de

COVID-19. En outre, le soutien public et les subventions d’État ont contribué à l’investissement, les transferts en capital du secteur public vers le secteur privé représentant en moyenne près de 2 % du PIB pour la troisième année consécutive. Toutefois, à mesure que l’aide financière diminue, les conséquences du durcissement des conditions de financement s’accentuent.

L’une des principales conclusions de l’enquête a trait aux progrès notables réalisés par les entreprises européennes en matière de transformation numérique, qui ont permis de réduire l’écart avec les États-Unis. Environ 70 % des entreprises de l’UE utilisent désormais des technologies numériques de pointe, traduisant une tendance de la reprise après la pandémie.

Pour l’avenir, l’enquête EIBIS 2023 met en lumière une perception négative des entreprises à l’égard du climat politique et économique : davantage d’entreprises de l’UE s’attendent en effet à une détérioration au cours de l’année à venir. Les entreprises craignent également une dégradation en ce qui concerne l’accès au financement extérieur, dans un contexte de durcissement des conditions de financement et de réduction progressive du large soutien public. Parallèlement, 81 % des entreprises considèrent les difficultés à trouver du personnel qualifié comme un obstacle. Il apparaît que les entreprises obtiennent de meilleurs résultats lorsqu’elles investissent dans les connaissances et les compétences.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « L’enquête EIBIS 2023 met en évidence la résilience des entreprises européennes face à des défis en constante évolution. Leur détermination à continuer à investir malgré le durcissement des critères d’obtention des financements est encourageante. Ce rapport fait également un constat saisissant puisque la majorité des entreprises se disent touchées par les changements climatiques. Il est essentiel que les décideurs politiques et les parties prenantes reconnaissent la nécessité impérieuse de mesures de soutien ciblées pour appuyer et stimuler les investissements, ainsi que pour aider les entreprises à renforcer leur résilience face au dérèglement climatique. »

Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI : « Le principal défi à venir est celui de la compétitivité des entreprises de l’UE, et la préserver nécessite des investissements continus. Maximiser les rendements des investissements dans le numérique, réduire la consommation d’énergie et améliorer l’efficacité énergétique, et remédier aux pénuries de compétences sont des impératifs si l’on veut garantir une croissance durable et la position de l’Europe sur le marché mondial. »

Pour en savoir plus sur l’économie européenne, regardez le nouvel épisode de la série Où en est-on ?.

Le rapport de l’enquête EIBIS 2023 constitue une riche ressource pour les décideurs politiques, les économistes et les dirigeants d’entreprise. Elle apporte des informations précieuses sur le paysage de l’investissement et recense les domaines clés qui nécessitent une attention particulière pour favoriser la croissance économique et la résilience. Pour plus d’informations et pour accéder au rapport complet, rendez-vous sur notre site web.