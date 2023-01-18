© Punch

La banque de l’UE et le groupe PUNCH unissent leurs forces pour promouvoir la décarbonation des véhicules particuliers, commerciaux et industriels par la mise au point de technologies de propulsion à l’hydrogène et à l’électricité et de systèmes connexes de stockage de l’énergie.

Les investissements seront principalement mis en œuvre dans les usines de l’entreprise à Turin (Italie) et, dans une moindre mesure, à Strasbourg (France).

Le financement de la BEI bénéficie de l’appui du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), principal pilier du Plan d’investissement pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le groupe PUNCH, une société belge innovante de premier plan dans le développement de systèmes de propulsion et de contrôle pour véhicules hybrides et électriques, ont signé un contrat de financement de 40 millions d’EUR à l’appui des activités de recherche-développement et d’innovation (RDI) de l’entreprise. Les investissements seront principalement mis en œuvre dans les installations de l’entreprise à Turin (Italie) et, dans une moindre mesure, à Strasbourg (France).

Les ressources mises à disposition par la banque de l’UE, soutenues par une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), principal pilier du Plan d’investissement pour l’Europe, permettront au groupe PUNCH de développer des technologies destinées aux moteurs fonctionnant à l’hydrogène et les systèmes connexes de stockage de l’énergie (piles à combustible) pour véhicules particuliers, commerciaux et industriels, dans le but de promouvoir la mobilité durable et le déploiement de technologies innovantes dans toute l’Europe.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Les opérations comme celle conclue avec le groupe PUNCH sont décisives pour la décarbonation du secteur des véhicules particuliers, commerciaux et industriels, à travers la mise au point de solutions innovantes comme les moteurs à l’hydrogène, à pile à combustible ou électriques. En sa qualité de banque européenne du climat, la BEI joue un rôle déterminant dans l’évolution de la mobilité vers un avenir sobre en carbone. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Investir dans des technologies qui favorisent la mobilité durable est essentiel pour atteindre nos objectifs climatiques. C’est donc une excellente nouvelle que la BEI, soutenue par le Plan d’investissement pour l’Europe, apporte ce financement à l’appui du développement de technologies destinées aux moteurs à l’hydrogène pour véhicules commerciaux et industriels en Italie et en France. Cette opération permettra de créer des emplois et appuiera la mise au point de technologies vertes innovantes dont tous les citoyens européens pourront profiter. »

Guido Dumarey, propriétaire et président fondateur du groupe PUNCH : « Le soutien de la BEI sera un facteur clé pour la concrétisation de notre vision d’une mobilité durable pour tous. Nous souhaitons élargir notre expertise technologique dans le domaine de la propulsion électrique et à l’hydrogène. Nous sommes convaincus de l’énorme potentiel des moteurs à l’hydrogène, en particulier pour les poids lourds et les utilitaires, les véhicules tout-terrain, sans oublier le secteur maritime. »

Car elle contribue à la décarbonation du secteur des véhicules particuliers, commerciaux et industriels, et à l’adoption de technologies vertes fondées sur l’hydrogène et l’électrification, cette opération est conforme à l’accord de Paris et à la politique de prêt de la BEI dans le secteur des transports.

PUNCH Torino a été fondé en 2005 en tant que centre d’ingénierie et de développement de General Motors. Depuis 2020, ce site de pointe pour les systèmes de propulsion et de mobilité fait partie du groupe PUNCH. Sa filiale PUNCH Hydrocells travaille activement à transférer des compétences acquises à partir de moteurs diesel vers les moteurs fonctionnant à l’hydrogène.

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2021, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 36 milliards d’EUR.

Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le principal pilier du Plan d’investissement pour l’Europe. Il permet au Groupe BEI d’investir dans des projets plus risqués en émettant des garanties qui couvrent les premières pertes. Les projets et contrats approuvés pour un financement au titre du FEIS ont jusqu’à présent mobilisé 524,3 milliards d’EUR d’investissements au total et appuyé plus de 1,4 million de PME. Les financements du FEIS accordés jusqu’à présent en Italie sont destinés à mobiliser 76 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires. Le Plan d’investissement pour l’Europe a maintenant été remplacé par InvestEU, bien qu’il reste encore possible de signer certaines opérations préalablement approuvées.

PUNCH est un fournisseur indépendant spécialisé dans le développement, l’intégration et la fabrication de solutions de transmission et de groupe motopropulseur compétitives. PUNCH Torino est le principal centre de développement de systèmes de propulsion et de solutions de contrôle innovants. La gamme PUNCH comprend des transmissions (PUNCH Powerglide) ainsi que des systèmes de récupération et de stockage d’énergie cinétique (PUNCH Flybrid). Le groupe emploie 1 750 collaborateurs sur 7 sites en Europe et en Asie, et enregistre un chiffre d’affaires annuel de plus de 600 millions d’EUR. La société Punch Powertrain ne fait pas partie du groupe PUNCH.