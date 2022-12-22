Iberdrola et la Banque européenne d’investissement signent un accord portant sur un prêt vert de 70 millions d’EUR pour stimuler les énergies renouvelables au Portugal.

Le prêt servira à financer la construction d’installations solaires photovoltaïques d’une puissance totale de 188 MW dans divers sites, principalement en zone rurale.

Les projets contribueront aux plans de l’Union européenne pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique, l’action en faveur du climat et la cohésion sociale.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Iberdrola ont signé un nouvel accord visant à accélérer la transition énergétique du Portugal par la construction de nouvelles centrales fonctionnant aux énergies renouvelables. La banque de l’UE accordera un prêt vert de 70 millions d’EUR pour la construction d’un ensemble de projets d’une puissance totale d’environ 188 mégawatts (MW). Ces nouvelles installations, qui ont fait l’objet d’adjudications en 2019, assureront une production d’énergie verte et compétitive équivalente à la consommation moyenne de plus de 65 000 foyers. Le montant total des investissements pour ces projets solaires dépassera 150 millions d’EUR.

La BEI financera cinq centrales solaires photovoltaïques et leurs raccordements au réseau dans les régions portugaises de l’Algarve, du Centre, de l’Alentejo et de Lisbonne. Ces projets sont principalement situés dans des zones rurales, considérées comme des régions relevant de l’objectif de cohésion par l’Union européenne.

Le financement soutiendra les projets suivants : Montechoro I et II (37 MWc), Alcochete I et II (46 MWc), Algeruz II (27 MWc), Conde (14 MWc) et Carregado (64 MWc). Seront également couvertes les infrastructures auxiliaires telles que les voies d’accès, les sous-stations et les interconnexions.

Les investissements stimuleront la croissance économique et l’emploi dans les régions concernées. Globalement, la nouvelle infrastructure générera environ 1 000 emplois directs pendant la phase de construction, auxquels viendront s’ajouter des emplois créés dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « L’accord signé ce jour témoigne de l’engagement de la Banque à aider l’Europe à atteindre ses objectifs climatiques. Nous nous réjouissons de collaborer avec Iberdrola pour la construction des toutes premières centrales solaires au Portugal, qui seront pourvoyeuses de croissance économique et d’emplois dans des régions relevant de l’objectif de cohésion. Ce projet est un excellent exemple de la coopération stratégique entre la BEI, qui est la banque européenne du climat, et Iberdrola, un acteur mondial du secteur des énergies renouvelables. Nous unissons nos forces pour soutenir une relance verte de l’économie, la transition écologique et la sécurité énergétique de l’Europe. »

José Sainz, directeur financier d’Iberdrola : « La collaboration avec la BEI donne un nouvel élan aux projets d’Iberdrola au Portugal. Elle vient à un moment déterminant pour la transition énergétique, car le recours accru aux énergies renouvelables est le seul moyen de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. » Le financement signé avec la BEI s’inscrit également dans le droit fil de « l’engagement d’Iberdrola à soutenir la transition énergétique au Portugal. Nous avons l’intention de tripler notre capacité de production d’origine solaire dans le pays d’ici 2023 », a précisé José Sainz.

Il s’agit du deuxième financement de la BEI pour des projets d’Iberdrola au Portugal. Le prêt précédent, d’un montant de 650 millions d’EUR, était destiné au projet hydroélectrique de gigabatterie de la Tâmega.

Le Portugal, un pays stratégique pour la transition énergétique

Récemment, le directeur général d’Iberdrola, Ignacio Galán, a renforcé les plans de l’entreprise visant à soutenir la transition énergétique au Portugal. D’ici la fin de 2023, les investissements du groupe au Portugal auront dépassé la barre des 2 milliards d’EUR. Dans les années à venir, l’entreprise prévoit d’allouer 3 milliards d’EUR supplémentaires à de nouveaux projets solaires, éoliens et de stockage, ainsi qu’à de nouvelles solutions telles que l’hydrogène vert.

Iberdrola exploite la gigabatterie de la Tâmega au Portugal, qui est la plus grande initiative liée à l’énergie propre jamais mise en œuvre dans le pays. Elle représente un investissement de plus de 1,5 milliard d’EUR dans trois barrages et trois centrales électriques (Gouvães, Daivões et Alto Tâmega). Au total, le projet a une capacité de stockage de 40 millions de kWh, ce qui équivaut à la consommation quotidienne moyenne d’énergie de 11 millions de personnes.

De plus, Iberdrola exploite déjà trois parcs éoliens au Portugal, d’une puissance totale de 92 MW. Il s’agit de Catefica, à Torres Vedras (18 MW), Alto do Monção, à Mortágua et Tondela (32 MW) et Serra do Alvão, à Ribeira de Pena (42 MW). Ensemble, ces centrales produisent 200 GWh d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation de 35 000 foyers.

La BEI et la sécurité énergétique

Au cours de la dernière décennie, le Groupe Banque européenne d’investissement a consacré près de 100 milliards d’EUR au secteur de l’énergie de l’UE. Ces investissements intervenus en temps utile aident maintenant l’Europe à surmonter la crise provoquée par la réduction brutale de l’approvisionnement en gaz russe. Rien qu’au cours des neuf premiers mois de 2022, la BEI a signé des opérations représentant un soutien financier total de plus de 8,3 milliards d’EUR à l’appui de projets dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de l’électricité et du stockage au sein de l’UE, contribuant ainsi à renforcer la résilience de l’économie européenne.

En octobre 2022, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter les volumes de financement du Groupe dans le domaine des énergies propres à des niveaux inédits pour soutenir l’objectif REPowerEU de mettre fin à la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations de combustibles fossiles russes. Un montant supplémentaire de 30 milliards d’EUR sera investi au cours des cinq prochaines années, en plus de l’appui déjà solide de la BEI au secteur de l’énergie dans l’UE. On estime que le train spécifique de mesures au titre de REPowerEU aura pour effet de mobiliser en plus 115 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires d’ici 2027. Il contribuera ainsi de manière substantielle à l’indépendance énergétique de l’Europe et à l’objectif du Groupe BEI consistant à mobiliser 1 000 milliards d’EUR de financements en faveur du climat au cours de la décennie.

En savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie et les derniers projets qu’elle a financés dans ce domaine.

Iberdrola en pleine diversification de ses sources de financement

Fin septembre 2022, les financements verts ou liés à des critères de durabilité d’Iberdrola s’élevaient à près de 45 milliards d’EUR, dont près de 16 milliards d’EUR revêtaient la forme d’obligations vertes.

Cette stratégie de financement soutient le plan d’investissement d’un montant record de l’entreprise. Le plan prévoit des investissements de 47 milliards d’EUR à l’échelle mondiale d’ici fin 2025 afin de porter à 52 000 MW la capacité de production à partir d’énergies renouvelables et d’augmenter la valeur de ses infrastructures de réseau à 56 milliards d’EUR.

Comme elle l’a indiqué lors de la Journée des marchés de capitaux qu’elle a tenue récemment, Iberdrola s’emploie à diversifier ses sources de financement. En plus des sources traditionnelles de financement, le groupe collabore désormais également avec des agences de crédit à l’exportation, des banques de développement et des agences multilatérales dans l’objectif de lever jusqu’à 11 milliards d’EUR d’ici 2025.

Compte tenu des nouveaux investissements prévus pour la période 2023-2025, Iberdrola table sur un bénéfice brut d’exploitation (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) compris entre 16,5 et 17 milliards d’EUR d’ici 2025, soit une croissance moyenne de 8 % à 9 % par an. En outre, elle prévoit que son bénéfice net augmente pour atteindre 5,2 à 5,4 milliards d’EUR d’ici 2025, soit une croissance moyenne de 8 % à 10 % par an.