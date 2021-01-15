© Shutterstock

La BAsD et la BEI concluent un partenariat pour des océans propres et durables

Appui conjoint à des projets en Asie et dans le Pacifique

Renforcement de la collaboration en matière de conseils et d’assistance technique

La Banque asiatique de développement (BAsD) et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé un accord portant sur un nouveau partenariat destiné à soutenir des initiatives pour des océans propres et durables dans la région Asie-Pacifique et à contribuer, à terme, à la réalisation des objectifs de développement durable et des objectifs de l’Accord de Paris pour le climat.

La BAsD et la BEI participent déjà activement à des projets et des programmes pour des océans propres, sains et durables. Cette nouvelle coopération renforcera leur capacité à soutenir conjointement des projets à fort impact dans les pays où les besoins sont les plus aigus. Les deux institutions financeront des activités visant à promouvoir des océans plus propres grâce à la réduction des matières plastiques et autres polluants d’origine terrestre rejetés dans les océans, ainsi que des projets destinés à améliorer la viabilité de toutes les activités socio-économiques qui se déroulent en mer ou qui reposent sur l’exploitation des ressources marines.

Bambang Susantono, vice-président de la BAsD chargé de la gestion des connaissances et du développement durable : « La bonne santé des océans est essentielle à la vie en Asie et dans le Pacifique, car elle offre la sécurité alimentaire à des centaines de millions de personnes et assure leur résilience face aux changements climatiques. Ce protocole d’accord entre la BAsD et la BEI, qui établira un cadre de coopération pour la promotion d’océans propres et durables, nous aidera à élargir notre réserve de projets relatifs aux océans dans la région et à étendre leur impact. »

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI : « Les océans jouent un rôle vital dans l’économie mondiale et ils sont aussi le plus grand puits de carbone de la planète, contribuant à réguler le climat mondial. Mais les océans sont soumis à une pression énorme, ce qui a des répercussions sur des milliards de personnes. La crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19 n’altère en rien notre engagement à relever les défis en matière d’environnement et de climat qui se posent au niveau mondial. En tant que banque européenne du climat, nous sommes très fiers de collaborer avec la BAsD dans le cadre de ce nouveau partenariat pour des océans propres et durables, afin de continuer de protéger les océans et de préserver et promouvoir l’utilisation durable de cette précieuse ressource naturelle. »

Les océans sont menacés, la santé de nombreux écosystèmes marins étant déjà grandement fragilisée. Ils sont confrontés à une pollution croissante par les plastiques et les microplastiques, une situation qui se trouve encore aggravée par l’élimination inappropriée d’équipements de protection contre le COVID-19, comme les masques. Le Fonds mondial pour la nature (WWF) estime que 10 millions de masques pourraient se retrouver dans les mers chaque mois. En outre, le déversement d’eaux usées non traitées et d’autres micropolluants, les marées noires, la surpêche, l’acidification et le réchauffement exercent tous un impact de plus en plus fort sur la santé des océans, menaçant les moyens de subsistance et le bien-être des personnes qui en dépendent.

Afin de résoudre ces problèmes et de protéger les océans, la BAsD et la BEI, dans le cadre de leur partenariat pour des océans propres et durables, soutiendront des projets qui :

réduisent la pollution des mers par les plastiques grâce à une gestion intégrée des déchets solides, y compris le recyclage ;

respectent les principes de l’économie circulaire, par exemple en excluant les déchets plastiques dès la conception ;

contribuent à assurer la propreté des cours d’eau et des voies navigables, notamment grâce à une meilleure gestion des eaux usées et à un assainissement inclusif.

Le partenariat de la BAsD et de la BEI ciblera également les activités liées à l’économie bleue en mettant l’accent sur :

la durabilité de la gestion des pêcheries et des chaînes d’approvisionnement en produits de la mer ;

la gestion, la protection et la restauration durables des ressources et des écosystèmes marins et côtiers ;

la protection intégrée des zones côtières ;

la préparation aux risques de catastrophe ;

un transport maritime et des ports et des infrastructures maritimes « verts », plus sûrs et plus performants sur le plan environnemental.

En outre, la BAsD et la BEI élaboreront ensemble des programmes d’assistance technique et des services de conseil pour aider leurs partenaires à mettre sur pied des projets visant à promouvoir une économie bleue durable et à préserver la propreté des océans.

Publications : La stratégie de la BEI pour des océans durables, La propreté des océans et l’économie bleue – Tour d’horizon 2020

Informations générales

À propose de la Banque asiatique de développement (BAsD)

La BAsD s’est engagée à faire de la région Asie-Pacifique une région prospère, inclusive, résiliente et durable tout en poursuivant ses efforts d’éradication de l’extrême pauvreté. Créée en 1966, elle compte 68 pays actionnaires, dont 49 pays de la région.

À propos de la Banque européenne d’investissement (BEI)

En sa qualité de banque européenne pour le climat, la BEI investit dans l’économie bleue durable et apporte son appui à des initiatives visant à réduire la pollution et à préserver les océans. Dans le cadre de sa stratégie pour des océans durables, la BEI s’est engagée à doubler son activité de prêt aux projets relatifs aux océans durables pour la porter à 2,5 milliards d’EUR au cours de la période 2019-2023 et elle espère mobiliser au moins 5 milliards d’EUR d’investissements qui contribueront à la bonne santé des océans et à la richesse des ressources qu’ils recèlent.

La BEI collabore également avec des partenaires européens dans le cadre de l’initiative Clean Oceans. Cette initiative permettra de mettre à disposition 2 milliards d’EUR d’ici à 2023 pour des investissements visant à réduire ou à éviter le déversement de matières plastiques et d’autres déchets dans les océans.

En savoir plus sur les activités de la BEI visant à préserver les océans.