Géré par la BEI, le fonds StudioSì accorde une première tranche de 2 millions d’EUR de prêts à taux zéro soutenant les étudiants du sud de l’Italie inscrits dans une université italienne ou étrangère.

Couvrant les frais d’inscription, de repas et d’hébergement, les prêts StudioSì appuient l’accès à l’enseignement et améliorent les perspectives professionnelles, en particulier pour les étudiants issus de familles à faible revenu.

Le Fonds social européen (FSE) met à disposition 100 millions d’EUR, dont 75 % sont destinés aux étudiants du sud de l’Italie souhaitant décrocher un master, et 25 % à des étudiants de toute l’UE s’inscrivant dans une université de l’Italie méridionale.

Le fonds StudioSì, constitué par le ministère italien de l’éducation, des universités et de la recherche (MIUR) et géré par la Banque européenne d’investissement (BEI), qui vise à améliorer les possibilités de formation et de carrière dans le sud de l’Italie, vient d’allouer un premier montant de 2 millions d’EUR. Bénéficiant d’une dotation de 100 millions d’EUR du Fonds social européen (FSE), le fonds vient en aide aux étudiants des huit régions du sud de l’Italie qui étudient en Italie ou à l’étranger, au moyen de prêts à taux zéro qui leur permettent de financer frais d’inscription et dépenses de la vie courante.

Les étudiants peuvent solliciter un prêt auprès de deux établissements bancaires : Intesa Sanpaolo et ICCREA, qui gèrent chacun la moitié de la dotation. Les prêts sont accessibles aux étudiants des cursus de master relevant de l’un des 12 domaines de spécialisation inclus dans la stratégie nationale de spécialisation intelligente, notamment l’agroalimentaire, le design, l’énergie et la mobilité durable. Jusqu’à 25 % des ressources seront mises à la disposition des étudiants non résidents qui choisissent d’étudier dans une région du mezzogiorno, conformément aux dispositions du programme opérationnel national (PON).

Dario Scannapieco, vice-président de la BEI : « StudioSì est le premier instrument en Europe à proposer des prêts sans intérêts ni exigences de garantie aux étudiants qui peuvent beaucoup apporter à l’Italie et à l’UE. Grâce au partenariat entre le MIUR et la BEI, qui met à disposition des fonds européens par l’intermédiaire d’Intesa Sanpaolo et d’ICCREA, des milliers d’étudiants auront la possibilité de financer leurs études sans souci, ce qui améliorera la performance éducative. En outre, le caractère « renouvelable » de ce fonds permettra de réinvestir des ressources afin d’assurer un soutien plus large à la participation universitaire. »

Nicolas Schmit, commissaire européen à l’emploi et aux droits sociaux : « Nous avons le devoir collectif de fournir à nos jeunes les outils dont ils ont besoin pour réussir. Grâce aux 100 millions d’EUR mis à disposition par le Fonds social européen, nous pouvons rendre l’enseignement supérieur accessible à de nombreux étudiants de l’Italie méridionale. Les prêts à taux zéro du fonds StudioSì leur permettront d’entreprendre leurs études et leur carrière avec plus de confiance et de sécurité financière, ce qui, en ces temps d’incertitude, est particulièrement bienvenu. »

Un rapport de l’OCDE de 2019 montre que 19 % des 25-64 ans en Italie ont suivi des études supérieures, contre une moyenne de 37 % pour les pays membres de l’OCDE, même si l’on constate une progression des taux de fréquentation de l’enseignement supérieur chez les jeunes générations. StudioSì devrait renforcer les possibilités éducatives et professionnelles pour les étudiants du sud de l’Italie et augmenter le nombre d’inscrits dans les universités méridionales, puisque – selon le rapport AlmaLaurea de 2019 – à l’heure actuelle, 90 % des étudiants étrangers choisissent des universités du nord de l’Italie pour y faire leurs études. Ainsi, le fonds peut améliorer durablement la contribution des universités au développement régional, en vue de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale.

Conditions de financement :

Les financements s’adressent aux étudiants des cursus de master dans les 12 domaines prévus dans la stratégie nationale de spécialisation intelligente. L’appel porte notamment sur les 12 domaines de spécialisation suivants : aérospatial ; agroalimentaire ; croissance bleue ; chimie verte ; patrimoine culturel ; design, créativité et made in Italy ; énergie ; usine intelligente ; mobilité durable ; santé ; collectivités intelligentes, sûres et inclusives ; et technologies pour les cadres de vie.

Le prêt est accordé sans intérêts ni exigences de garantie aux étudiants ou à des tiers, par tranches, dès lors que les conditions définies lors de la conclusion du contrat sont réunies et (ou) maintenues (la première tranche pouvant néanmoins être versée avant le début de l’année universitaire). Le versement des tranches est subordonné à la réussite aux évaluations, régulièrement contrôlée par l’intermédiaire financier.

Outre les frais d’inscription, le montant de 10 000 EUR au maximum par an peut également servir à couvrir les dépenses de repas et d’hébergement. L’étudiant a la possibilité de demander un prêt d’un montant inférieur, pour des besoins qu’il aura lui-même définis, ainsi qu’un remboursement anticipé sans pénalité. Les bénéficiaires finals peuvent demander à bénéficier d’un prêt s’élevant à 50 000 EUR pour toute la durée de leurs études.

Le prêt a une durée maximale de 25 ans à compter du versement de la première tranche ou une durée plus courte, selon ce qui a été convenu entre les parties. Sont admissibles à un financement les cursus universitaires menant à un diplôme de niveau Bac + 5 et les cursus de master conformes à la stratégie nationale de spécialisation intelligente (SNSI).

Le Fonds social européen (FSE) est le principal dispositif européen de soutien à l’emploi et à l’inclusion sociale au sein de l’Union européenne. Il investit dans le capital humain de l’Europe : les travailleurs, les jeunes et les personnes en situation de précarité. Le FSE finance la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux par des actions dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, des compétences et de l’inclusion sociale. Site web : https://ec.europa.eu/esf/home.jsp

