Les fonds mis à disposition au titre de la Plateforme européenne de conseil en investissement permettront à la Banque tchéco-morave de garantie et de développement de renforcer le soutien aux projets d’investissement dans des secteurs prioritaires tels que les énergies renouvelables, les transports, et l’économie circulaire et numérique.

L’unité de services de conseil accompagnera un large éventail de promoteurs de projets publics et privés en Tchéquie.

Le soutien de la BEI viendra compléter celui fourni par la DG REFORM dans le cadre du programme d’appui à la réforme structurelle.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque tchéco-morave de garantie et de développement (ČMZRB) ont signé ce jour un accord financé au titre de la Plateforme européenne de conseil en investissement dans le cadre de l’appel à propositions de la BEI pour la prestation de services de conseil en investissement au niveau local par les banques nationales de promotion économique (BNPE).

Grâce au soutien financier de la Plateforme européenne de conseil en investissement, ČMZRB mettra en place une unité spécialisée de services de conseil et de développement des activités au sein de sa structure, dans le but d’intensifier les investissements dans les secteurs prioritaires de l’économie tchèque, tels que les énergies renouvelables, les transports, l’économie circulaire, les infrastructures sociales, l’économie numérique ainsi que les infrastructures numériques et les infrastructures urbaines intelligentes. Une fois en place, l’unité constituera une réserve de projets nécessitant des services de conseil et aidera les promoteurs tchèques à préparer, financer et mettre en œuvre ces projets. L’appui de cette unité de services de conseil spécialisée sera proposé pour des projets de grande envergure ainsi que des projets concernant de petites entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

Dans le cadre de ce programme, ČMZRB mettra l’accent sur diverses activités de développement et de sensibilisation visant à informer les promoteurs de projets sur les services de la nouvelle unité. Le faible niveau d’information des promoteurs de projets au sujet de l’existence de mécanismes de soutien appropriés a été reconnu comme un facteur particulier de vulnérabilité sur le marché et ČMZRB entreprendra des actions ciblées pour y remédier. L’unité aidera également les promoteurs de projets à établir des contacts avec les investisseurs, ce qui facilitera l’accès au financement.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des services de conseil : « Nous sommes très fiers d’aider ČMZRB à développer ses propres capacités de conseil grâce à la création d’une unité de services de conseil spécialisée qui soutiendra les secteurs prioritaires de l’économie tchèque. Cet accord repose sur une relation de longue date avec ČMZRB et constitue un jalon important dans la coopération avec notre partenaire local en Tchéquie. Cet appui supplémentaire de la banque de l’UE dans le cadre des activités de la Plateforme de conseil permettra à ČMZRB de jouer un rôle clé dans le soutien à l’élaboration de projets d’investissement durables pour promouvoir la reprise dans le pays et sa transition vers une économie à faible intensité de carbone, dans le droit fil de la Feuille de route de la banque du climat récemment approuvée. »

Jiří Jirásek, président du conseil d’administration de ČMZRB : « Depuis de nombreuses années, ČMZRB et la BEI coopèrent avec succès dans un large éventail de domaines. La création de cette nouvelle plateforme de conseil est une occasion unique d’élargir notre gamme actuelle de services. L’objectif stratégique de ČMZRB en tant qu’institution nationale de promotion économique est de servir de centre de connaissances pour la mise en œuvre des instruments financiers en Tchéquie. Nous sommes convaincus que la création de nouvelles capacités organisationnelles nous aidera à combler les lacunes existantes, en mobilisant le potentiel d’investissement des promoteurs de projets locaux. »

Cet accord viendra compléter les services de conseil et d’assistance technique que la BEI fournit déjà aux promoteurs de projets publics et privés en Tchéquie dans les domaines de l’efficacité énergétique, des villes intelligentes et des infrastructures durables. ČMZRB a bénéficié du soutien de la Plateforme de conseil pour évaluer le potentiel d’établissement d’une plateforme d’investissement dans les domaines de l’efficacité énergétique, principalement sur la base du modèle de contrats de performance énergétique (CPE), ainsi que des villes intelligentes. ČMZRB a également participé à des travaux exploratoires visant à évaluer la viabilité d’une plateforme régionale de conseil et d’investissement qui serait mise en place pour des projets d’infrastructure d’importance régionale au niveau de la région regroupant les quatre pays du « groupe de Visegrad ». Parallèlement à l’appui de la Plateforme européenne de conseil en investissement, ČMZRB reçoit également une subvention au titre du mécanisme ELENA pour aider à la préparation d’un programme visant à soutenir des investissements relatifs à l’efficacité énergétique dans des bâtiments privés non résidentiels et des investissements sur la base de CPE dans des bâtiments publics.

Informations générales

À propos de la Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH)

La Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) est un partenariat entre le Groupe Banque européenne d’investissement et la Commission européenne dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. La Plateforme de conseil offre un point d’accès unique à différents types de services de conseil et d’assistance technique. Elle favorise la définition, la préparation et la mise en place de projets d’investissement dans toute l’Union européenne. Depuis son lancement en 2015, la Plateforme de conseil a pour priorité d’instaurer des partenariats avec des acteurs locaux dans toute l’Europe. Aujourd’hui, le réseau partenaire de la Plateforme de conseil regroupe plus de 40 institutions locales, avec près de 30 accords officiels signés avec des banques et institutions nationales de promotion économique (BINPE) et d’autres partenaires. Dans le cadre d’un appel à propositions spécifique, la Plateforme de conseil a mis des financements et un appui technique à la disposition des BINPE partenaires pour leur permettre de développer leur capacité à fournir des services de conseil à l’échelle locale et à stimuler les investissements sur le terrain. Pour en savoir plus sur le soutien apporté par la Plateforme aux investissements dans l’efficacité énergétique en Tchéquie, cliquez ici.

À propos de la Banque européenne d’investissement

La BEI coopère avec la Tchéquie depuis 1992 et y investit dans les infrastructures, les petites entreprises, l’environnement et l’innovation. Depuis ses premières opérations en Tchéquie, elle a accordé 22,51 milliards d’EUR de financements à l’appui de 185 projets.

À propos de ČMZRB

ČMZRB est la seule banque de promotion économique en Tchéquie chargée de gérer les fonds versés dans le cadre des programmes d’aide lancés par l’État pour soutenir le développement des petites et moyennes entreprises, utilisant les ressources financières provenant de fonds nationaux ou européens pour accorder des garanties et des prêts. Les activités de ČMZRB découlent de sa stratégie à long terme axée sur la contribution à la mise en œuvre de la politique économique de la Tchéquie et de ses régions.