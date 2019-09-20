© Yann Arthus-Bertrand

Le Groupe BEI entend mobiliser 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la viabilité environnementale d’ici à 2030 et accroître son soutien à l’adaptation aux effets des changements climatiques et à la résilience face à ces changements.

Pour ce faire, d’ici à 2025, la BEI va consacrer au moins 50 % de ses financements à l’action en faveur du climat et à la gestion durable de l’environnement.

Le Groupe BEI s’engage à aligner l’ensemble de ses activités de financement sur les objectifs de l’Accord de Paris d’ici à la fin de l’année 2020.

Il va également innover et travailler en partenariat avec d’autres acteurs financiers afin de mobiliser les financements privés nécessaires pour faire face aux dérèglements climatiques et aux crises environnementales.

Lors du sommet Action Climat 2019 et de l’Assemblée générale des Nations unies, la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’UE, abordera ses nouvelles ambitions en matière d’action climatique avec des délégués de pays, des chefs d’entreprise et des représentants du secteur privé et de la société civile.

« Il nous reste à peine un peu plus d’une dizaine d’années pour inverser la tendance en matière d’environnement et de changements climatiques. Nous mettons nos ressources naturelles, nos économies, nos populations et nos modes de vie en danger, et nous risquons de laisser une situation ingérable à la prochaine génération. Nous devons veiller à ce que la jeunesse soit entendue et, au moment de soutenir la transition, nous devons faire en sorte que personne ne soit laissé de côté. Le monde va dans la bonne direction, mais il a pris du retard. Les institutions financières multilatérales, comme la BEI, n’ont jamais été aussi utiles dans la mobilisation d’investissements privés pour cette lutte », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI, avant l’Assemblée générale des Nations unies.

Et Emma Navarro, vice-présidente de la BEI chargée de l’action en faveur du climat et de l’environnement, d’ajouter : « En soutenant le leadership européen en matière de préservation du climat, le Groupe BEI est à la pointe de la lutte contre l’urgence climatique. Depuis 2012, nous avons apporté 150 milliards d’EUR de financements à l’appui de 550 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la viabilité environnementale, ce qui fait du Groupe BEI l’un des plus importants bailleurs de fonds multilatéraux au monde pour des projets soutenant ces objectifs. En 2015, nous nous sommes engagés à fournir 100 milliards d’USD pour des initiatives liées au climat sur la période de cinq ans qui se terminera en 2020. Et nous tenons notre promesse ! Aujourd’hui, nous sommes convaincus que nous pouvons en faire encore davantage en nous fixant des objectifs de plus en plus ambitieux et en les atteignant. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé du développement, s’est exprimé en ces termes : « Pour faire de réels progrès dans la lutte contre les changements climatiques et pour construire un avenir plus vert pour tous, nous devons investir dans l’innovation et des technologies révolutionnaires. Davantage de ressources et d’efforts devraient être consacrés aux travaux de recherche et de développement, notamment en matière d’énergies renouvelables, d’infrastructures vertes et d’efficacité énergétique, pour faire en sorte que leur coût puisse diminuer et qu’ils contribuent à l’essor et à la croissance industrielle de chaque pays. La BEI, en tant que banque de l’UE pour le climat, s’est engagée à renforcer son appui aux investissements dans la prochaine génération de technologies à faible intensité de carbone, en particulier dans les régions qui en ont le plus besoin. »

Dans son discours de candidature au Parlement européen, Ursula von der Leyen, présidente entrante de la Commission européenne, a déclaré que la BEI devait être le moteur d’un « Green Deal » européen et d’une action plus ambitieuse de l’Union européenne en faveur du climat. Le président de la BEI s’est félicité de la vision de Mme von der Leyen, ainsi que du soutien d’Emmanuel Macron, le président français, favorable au renforcement du rôle de la BEI en tant que banque de l’Union européenne pour le climat. En juin 2019, le Conseil européen a invité la BEI à intensifier ses activités en faveur de la lutte contre les changements climatiques.

Soutenir une économie neutre en carbone

Werner Hoyer abordera la manière dont la banque de l’UE peut soutenir une économie neutre en carbone dans le cadre de sa future politique de prêt dans le secteur de l’énergie, notamment lors du Bloomberg Global Business Forum, qui se tiendra le 25 septembre sur le thème « Decarbonisation Trends in the Energy Sector – Les tendances de la décarbonisation dans le secteur énergétique. »

Alimenter le débat sur le climat

Le mardi 24 septembre, le président de la BEI prononcera un discours à l’occasion de l’événement « Sustainability Comes of Age » organisé par Project Syndicate et Dow Jones. Cet événement réunira un large éventail d’experts et de décideurs qui contribueront à expliquer comment les entreprises peuvent réorienter leurs modèles économiques sur la base d’investissements durables et de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, et à mettre en évidence les opportunités de marché qui attendent ceux qui choisissent cette voie. À cette occasion, la BEI lancera, conjointement avec Project Syndicate, une plate-forme en ligne qui permettra de débattre en profondeur des questions de climat et de durabilité.

Partenariat avec LUCI (Leadership for Urban Climate Investment)

La BEI s’associe à Leadership for Urban Climate Investment (LUCI – Leadership pour des investissements climatiques en milieu urbain), l’une des initiatives officielles du sommet Action Climat des Nations unies. Werner Hoyer, le président de la BEI, présentera cette initiative lors du sommet. LUCI est un mécanisme de multipartenariat innovant, complet et à niveaux multiples qui s’applique à l’intégralité de la chaîne de valeur d’investissement dans les infrastructures urbaines respectueuses du climat. La priorité stratégique qu’appuiera LUCI sera d’accélérer, de renforcer et d’optimiser les financements climatiques dans des villes de pays à revenu faible ou intermédiaire. L’initiative vise à renforcer la capacité de 2000 villes à préparer des projets, à créer 1000 projets climato-intelligents bancables en milieu urbain, à apparier 1000 projets de ce type à des financements d’ici 2030 et à créer de nouveaux mécanismes de financement innovants qui seront utilisés par une centaine de projets jusqu’en 2025.

Consultez l’intégralité de la participation de la BEI au sommet Action Climat 2019 et à l’Assemblée générale des Nations unies

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme en faveur d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE en Europe et dans le reste du monde. La BEI intervient dans quelque 160 pays. S’étant engagée à fournir, à l’appui de l’Accord de Paris, 100 milliards d’USD pour l’action en faveur du climat sur la période de cinq ans qui se terminera en 2020, elle est l’un des plus grands bailleurs de fonds au monde pour les investissements liés à l’action climatique.

Interviews

Si vous souhaitez interviewer Werner Hoyer, le président de la BEI, Emma Navarro ou Ambroise Fayolle, vice-présidents, veuillez contacter les personnes ci-dessous.