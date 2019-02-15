La banque de l’UE mettra à disposition un financement de 50 millions d’EUR à des conditions avantageuses afin de rénover des bâtiments et des logements dans les collectivités de l’aire métropolitaine de Barcelone.

L’accord permettra de réduire les émissions de gaz polluant et contribuera à la création de plus de 1 000 emplois au cours de la phase de mise en œuvre.

Área Metropolitana de Barcelona (AMB) bénéficiera du soutien de la Banque européenne d’investissement (BEI) afin de rénover le parc métropolitain de bâtiments et de logements pour qu’ils soient plus efficaces en énergie et plus abordables.

Pour ce faire, la banque de l’UE mettra à la disposition de l’AMB un financement de 50 millions d’EUR qui permettra d’effectuer un investissement de 100 millions d’EUR, grâce auquel il sera possible de procéder à la rénovation de 10 000 logements situés dans des zones défavorisées. Entre 25 000 et 30 000 personnes devraient bénéficier de cette opération.

L’accord a été signé aujourd’hui à Barcelone par Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, et Antonio Balmón Arévalo, vice-président exécutif de l’AMB.

Cet accord permettra à l’AMB, conjointement aux communes de l’agglomération et au conseil métropolitain du logement (Consorci Metropolità de l’Habitatge - CMH), de mettre en place des lignes de financement ajustées aux différentes réalités socio-économiques qui contribuent efficacement à la réalisation des opérations de rénovation.

Avec l’aval des différentes associations de propriétaires, l’AMB, les mairies de l’agglomération et le CMH encourageront, mettront en œuvre et dirigeront ces opérations.

Lors de la cérémonie de signature, Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, a souligné « l’impact positif de cet accord sur la vie de nombreux citoyens, qui pourront accéder à des financements à des conditions très avantageuses pour aménager leur logement et ainsi améliorer leurs conditions de vie. Nous sommes très heureux d’appuyer un projet qui encourage la cohésion sociale et qui contribue parallèlement à l’action en faveur du climat. Pour résumer, il illustre parfaitement l’une des grandes priorités de la BEI en Espagne : appuyer la revitalisation urbaine en encourageant une utilisation efficace de l’énergie et en réduisant les émissions polluantes. »

Antonio Balmón, vice-président exécutif de l’AMB, a affirmé ce qui suit : « L’AMB et les communes de l’agglomération ont fait des efforts considérables pour améliorer l’espace public et les équipements, qui sont comparables à ceux des grandes villes européennes. Il faut toutefois garder à l’esprit que plus de la moitié du parc de bâtiments de l’AMB a plus de 50 ans et que, pour 75 % d’entre eux, le problème de l’accessibilité n’est toujours pas résolu. C’est pourquoi l’AMB souhaite prendre la tête d’un projet innovant dont l’objectif est de faciliter la rénovation des bâtiments et des logements afin d’augmenter leur confort et leur habitabilité et ainsi améliorer la qualité de vie de la population. Pour ce faire, nous mettrons en œuvre des instruments destinés à financer et à gérer ces aménagements, qui tiendront compte de la situation socioéconomique des propriétaires. En fin de compte, nous voulons aussi améliorer et penser la ville du point de vue du logement. »

La BEI finance ce projet dans le cadre de l’initiative « Financement intelligent pour bâtiments intelligents » (Smart Finance for Smart Buildings) qui promeut, aux côtés de la Commission européenne, l’objectif d’apporter le financement nécessaire pour appuyer les investissements destinés à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. Une fois exécuté, ce projet permettra d’économiser plus de 20 500 MWh d’énergie par an. En outre, il aura des retombées positives sur l’emploi, contribuant à la création de plus de 1 000 postes au cours de la phase de mise en œuvre, qui s’étendra jusqu’en 2024.

La BEI et la lutte contre les changements climatiques

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution multilatérale qui octroie le plus de financements dans le monde pour lutter contre les changements climatiques. L’année dernière, elle a consacré au total plus de 29 % de son activité à cette priorité.

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est la banque de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’UE.