La Banque européenne d’investissement (BEI) et Newron Pharmaceuticals S.p.A. (« Newron ») (SIX : NWRN), une entreprise biopharmaceutique dont l’activité est centrée sur le développement de traitements innovants destinés aux patients atteints de maladies touchant le système nerveux central et périphérique, ont signé ce jour un accord de financement qui permettra à Newron d’emprunter jusqu’à 40 millions d’EUR ces prochaines années, à condition de respecter des critères de performance définis.

Ce prêt BEI bénéficie de la garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), élément central du Plan d’investissement pour l’Europe ou « plan Juncker ».

« Les maladies neurologiques touchent jusqu’à un milliard de personnes dans le monde(1). Rien qu’en Europe, le coût annuel des maladies neurologiques pour l’économie était estimé à quelque 139 milliards d’EUR en 2004(2) », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations au titre du FEIS et de l’innovation. « De nombreux patients souffrant de troubles du système nerveux central ont besoin de traitements nouveaux ou plus efficaces. La banque de l’UE fournit un appui financier à long terme et stable pour aider à renforcer l’innovation et le succès clinique dans ce domaine. Ce type d’appui aux entreprises innovantes comme Newron est crucial pour renforcer la compétitivité de l’Europe. »

Vytenis Andriukaitis, commissaire européen à la santé et à la sécurité alimentaire, a déclaré ce qui suit : « Des investissements soutenus dans la recherche et l’innovation pour le traitement des troubles neurologiques sont essentiels. Ce nouvel accord apporte une preuve supplémentaire de la valeur ajoutée européenne du Plan d’investissement pour la compétitivité de l’économie de l’UE, mais aussi et surtout pour le bien-être des citoyens. »

Stefan Weber, président-directeur général de Newron Pharmaceuticals, a ajouté : « Nous sommes très heureux que la BEI reconnaisse le potentiel des travaux de R-D actuellement menés par Newron. Ce prêt va nous permettre de disposer d’une plus grande souplesse financière dans les années à venir et viendra renforcer considérablement nos ressources. Nous pourrons l’utiliser pour poursuivre le développement de nos produits clés afin de les amener sur le marché et pour soutenir la maximisation de leur potentiel de marché. »

Newron entend constituer une entreprise de premier plan dédiée aux maladies touchant le système nerveux central, spécialisée dans la recherche ainsi que le développement et la commercialisation de médicaments innovants, et se consacrant en particulier aux maladies rares. Son premier produit développé en interne, le Xadago® (safinamide), est la première nouvelle entité chimique depuis dix ans à être approuvée en Europe et aux États-Unis pour le traitement de la maladie de Parkinson. Le produit est commercialisé sur plusieurs marchés européens ainsi qu’aux États-Unis et les partenaires de l’entreprise, Zambon et Meiji Seika Pharma, travaillent à l’obtention de l’autorisation de commercialisation à l’échelle mondiale. Newron a deux produits candidats avancés en dernière phase de développement clinique : le Sarizotan pour le traitement de troubles respiratoires dans le syndrome de Rett, qui est évalué dans le cadre de l’étude STARS (Sarizotan Treatment of Apneas in Rett Syndrome) en cours, qui pourrait être décisive, et l’Evenamide, une thérapie adjuvante dans le traitement de certains symptômes de la schizophrénie, pouvant également améliorer la qualité de vie des patients résistant au traitement par la Clozapine.

Newron prévoit de commercialiser directement des médicaments orphelins ou assimilés issus de sa réserve clinique innovante et d’envisager des possibilités de partenariats visant des marchés plus vastes pour offrir le meilleur rendement à ses actionnaires.

Le financement de la BEI s’inscrit à l’appui des activités de R-D de Newron et sera principalement affecté aux programmes de développement centraux et post-approbation de la société dans le domaine des maladies touchant le système nerveux central.