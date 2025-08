Des services bancaires éthiques pour un plus grand impact social en Europe

La journée a été organisée en collaboration avec la Fédération européenne des banques éthiques et alternatives (FEBEA) et la Global Alliance for Banking on Values (GABV). Les discussions ont porté sur les besoins du secteur, le rôle de l’UE et du Groupe BEI dans le soutien à la finance éthique et les stratégies visant à obtenir un plus grand impact social en Europe grâce à la finance éthique.

Les participants ont également pu en apprendre davantage sur la récente collaboration de la BEI avec Banca Etica et explorer de nouvelles possibilités de partenariat avec des membres de la FEBEA et de la GABV.

L’événement, sur invitation uniquement, était organisé par les services de conseil de la BEI, dans le cadre du programme d’assistance technique pour la finance sociale inclusive (SIFTA) qui relève d’InvestEU

Programme *

9h00 – 9h10 : accueil des participants,

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement

9h10 – 9h40 : allocutions d’ouverture,

Ruth Paserman, Directrice, Gestion des fonds : programmation et mise en œuvre, DG EMPL, Commission européenne

Gemma Feliciani, directrice, département Institutions financières, Banque européenne d’investissement

Daniel Sorrosal, secrétaire général, Fédération européenne des banques éthiques et alternatives (FEBEA)

Martin Rohner, directeur général, Global Alliance for Banking on Values (GABV)

9h40 – 10h30 : le soutien du Groupe BEI à la finance éthique et sociale

Catherine Bender, cheffe de la division Institutions financières – Ouest, Banque européenne d’investissement

Cristina Dumitrescu, cheffe de la finance inclusive, Fonds européen d’investissement

Eduardo Sierra Martin, conseiller en instruments financiers, département Institutions financières, Banque européenne d’investissement

Télécharger la présentation.

10h30 – 11h00 : Pause café

11h00 – 12h00 : Table ronde : Évolution de la finance éthique et sociale dans l’UE

Brigitte Fellahi-Brognaux, cheffe d’unité, Entrepreneuriat social et inclusif, DG EMPL, Commission européenne

Andrea Baranes, conseiller, Fondation Banca Etica

Raffaella De Felice, membre du conseil d’administration, Banca Etica, Italie

Guido Vezzani, chargé de prêts, division Institutions financières – Ouest, Banque européenne d’investissement

Anna Zurek, conseillère en instruments financiers, division Conseils – Institutions financières, Banque européenne d’investissement

Simone Petrillo, chargé d’opérations et de clientèle, Fonds européen d’investissement

Télécharger la présentation.

12h00 – 13h00 : Table ronde : Opportunités et défis dans le domaine de la banque éthique

Esther Luna, Caixa Colonya Pollença, Espagne

Juliane Müller, GLS Bank, Allemagne

Oscar Muguerza Telleria, Laboral Kutxa, Espagne

François Dauriat, chargé de mission, DG EMPL, Commission européenne

Guido Vezzani, chargé de prêt, division « Institutions financières – Ouest », Banque européenne d’investissement

Cristina Dumitrescu, cheffe de la finance inclusive, Fonds européen d’investissement

Télécharger la présentation.

13h00 – 13h05 : Allocution de clôture

Bruno Robino, chef de division adjoint, Conseils – Institutions financières, Banque européenne d’investissement

13h05 – 14h30 : déjeuner-rencontre

14h30 - 16h30 : Réunions individuelles avec les experts du Groupe BEI

* Le programme est susceptible d’être modifié. Veuillez consulter régulièrement la page consacrée à l’événement pour prendre connaissance des changements.