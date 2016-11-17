Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Keine Chance für Grünfärberei: Erfassung von Klimaschutzfinanzierungen

Klimafinanzierung bedeutet für die EIB auch, ihre Aktivitäten zur Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels zu erfassen. Durch genau festgelegte Definitionen, Methoden und ein Erfassungs- und Berichtssystem soll Grünfärberei vermieden werden. Wir sorgen dafür, dass unsere Anteilseigner und alle anderen Interessenträger sich auf uns verlassen können.„Die EU-Bank ist Wegbereiter für diese Art der methodischen Erfassung. Das passt gut zu der Tatsache, dass wir mit unseren Klimafinanzierungen auch volumenmäßig Spitzenreiter sind“, meint Nancy Saich, Seniorberaterin für Fragen des Klimawandels, in diesem Videoclip von der UN-Klimakonferenz.

Als Nächstes anschauen