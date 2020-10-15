EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle im Gespräch mit GlobalCapital

„Wir haben aus der letzten Krise gelernt: Wir müssen rasch handeln, große Volumina bereitstellen und alles tun, um die Auszahlungen zu beschleunigen. Daneben gibt es Dinge, die in Zukunft von Bedeutung sein werden, wie etwa die digitale Wirtschaft, die die Projektwirksamkeit erheblich steigert. Wir sind außerdem überzeugt, dass der Wiederaufbau in allen Ländern grün sein muss“, so Vizepräsident Ambroise Fayolle in einem Interview mit GlobalCapital. Mehr zum Fokus der EIB auf Entwicklungszusammenarbeit in Zeiten globaler Konjunkturschwäche aufgrund der Coronakrise