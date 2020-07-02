Europa arbeitet für Sie

Ein paar Dinge wünschen sich die Menschen überall in Europa. Weit oben auf dem Wunschzettel stehen eine gute soziale Infrastruktur, eine gesunde Umwelt, sicherer und zuverlässiger Verkehr und schnelles Internet. Diese und andere Schlüsselsektoren fördert die Europäische Investitionsbank-Gruppe in Tausenden von Projekten, die unseren Kontinent gerechter, grüner und moderner machen. Zum Teil ist das auch der Investitionsoffensive für Europa zu verdanken: In Partnerschaft mit der Europäischen Kommission wurden sechs Monate früher als erwartet über 500 Milliarden Euro für Projekte und Unternehmen mobilisiert, wie sie im Video gezeigt werden.

