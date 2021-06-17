Vizepräsidentin Pavlova: Für eine klimaneutrale Wirtschaft

Mit dem europäischen Grünen Deal will die EU die Wirtschaft nachhaltig machen. Aber wie lassen sich die klimatischen und ökologischen Herausforderungen in Chancen ummünzen, damit ein gerechtes Wachstum für alle gelingt? Welche Maßnahmen und Instrumente brauchen wir für einen nachhaltigen Neustart? Wir kann die EU Kreislaufwirtschaft und Sharing Economy als Königsweg für mehr Nachhaltigkeit positionieren? Wie können die europäischen Führungsspitzen im Jahr der COP 26 mit weiteren Weltmächten das Klima anpacken? Auf welche Unterstützung dürfen EU-Länder zählen, um die Ziele für weniger Treibhausgasemissionen, mehr Effizienz und einen höheren Anteil Erneuerbarer am Energiemix aus dem Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 zu erreichen? Wie stellt die EU sicher, dass sie ihre Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen erfüllt? Im Video erleben Sie Vizepräsidentin Lilyana Pavlova in einer hochkarätigen Diskussionsrunde von FT Live. Weitere Informationen zur Veranstaltung bietet die Webseite Future of Europe: Shifting to a green strategy for growth.