EIB-Vizepräsident Fayolles Botschaft beim UN High-Level Dialogue „The Africa we want“

In seiner Botschaft beim UN High-Level Dialogue „The Africa we want“ erklärt EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, wie die EIB-Gruppe und die EIB Global, ihr neuer Geschäftsbereich für Entwicklung, in Afrika saubere Energie, Wasser, nachhaltigen Verkehr, bezahlbaren Wohnraum, Gesundheit und Investitionen des Privatsektors fördern. Denn für die großen Herausforderungen, denen die Welt und vor allem Afrika gegenübersteht, brauchen wir Partnerschaften und Finanzinnovationen – heute dringender denn je. Mehr über die EIB Global