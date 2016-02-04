Die EIB ist bereit, internationale Bemühungen ambitioniert zu unterstützen, sagt EIB-Präsident gegenüber der BBC

Anlässlich der Geberkonferenz 2016 „Hilfe für Syrien und seine Nachbarn“ in London erklärt der Präsident der EIB-Gruppe Werner Hoyer im Gespräch mit Sally Bundock in der Sendung World Business Report der BBC, wie die EIB die internationalen Bemühungen unterstützen kann. Aufnahmeländer wie Jordanien können von der Bank der EU wirtschaftliche Unterstützung erwarten, damit sie über die Infrastruktur und die nötigen Finanzmittel verfügen, um den Zugang zu Arbeitsplätzen, Bildung und Gesundheitsfürsorge sicherzustellen.